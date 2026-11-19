Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tham quan Khu di tích nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh. (Ảnh: TTXVN)

Ngay khi tới thành phố Côn Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa và thăm Khu di tích Nhà ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại căn nhà số 89-91 phố Nam Hoa Sơn. Đây là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống và làm việc trong thời gian hoạt động cách mạng ở Vân Nam.

Căn nhà số 89-91, phố Nam Hoa Sơn là tòa nhà 3 tầng, được xây dựng trên mặt bằng hơn 121m2, kết cấu bằng gạch và gỗ, có vị trí nổi bật, thuộc phạm vi bảo tồn của khu phố văn hóa-lịch sử, thương mại lâu đời của thành phố Côn Minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tham quan Khu di tích nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh. (Ảnh: TTXVN)

Năm 2011, căn nhà được công nhận là Di tích văn hóa cấp thành phố; năm 2019 được công nhận là Di tích văn hóa cấp tỉnh. Năm 2022, Tỉnh ủy, Chính quyền tỉnh Vân Nam tiến hành trùng tu Khu di tích, thể hiện sự kế thừa và phát huy tình hữu nghị truyền thống, thúc đẩy giao lưu nhân dân và giao lưu văn hóa giữa hai nước. Khu di tích hiện đang được Cục Văn hóa và Du lịch quận Ngũ Hoa, thành phố Côn Minh quản lý, vận hành.

Tham quan nơi đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và các đại biểu đã nghe giới thiệu về quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh qua những hiện vật, hình ảnh, tư liệu quý được lưu giữ cẩn thận. Cùng với các hiện vật về cuộc sống đời thường của Người, khu di tích lưu giữ nhiều hình ảnh, tư liệu về tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân Trung Quốc, về thời kỳ hoạt động cách mạng, các chuyến thăm, làm việc của Người tại Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi lưu bút tại Khu di tích nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký sổ lưu bút, bày tỏ xúc động đến thăm nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở và ghi dấu một chặng đường hoạt động cách mạng của Người, minh chứng sống động cho tình cảm gắn bó, thủy chung giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc, trực tiếp là Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân tỉnh Vân Nam đã quan tâm tôn tạo, gìn giữ di tích lịch sử quý báu, trở thành "địa chỉ đỏ" để người dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước tham quan, học tập, qua đó góp phần vun đắp tình hữu nghị truyền thống Việt Nam-Trung Quốc.