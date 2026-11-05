Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm gia đình Trung tướng Sơn Cang

Khi bị lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra và phát hiện có nồng độ cồn 0,046 mg/lít khí thở, một phụ nữ điều khiển xe máy điện tại Bắc Ninh cho biết bản thân đang mang thai nhưng do có chuyện buồn nên đã uống bia trước khi tham gia giao thông.