Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm gia đình Trung tướng Sơn Cang
Sáng 5/11/2026, xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm gia đình và thắp hương tưởng nhớ Trung tướng Sơn Cang, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II (Bộ Công an), nguyên Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, nay là tỉnh Vĩnh Long.
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