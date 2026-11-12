Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Campuchia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh (Campuchia) từ ngày 14 đến ngày 16-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF) là tổ chức liên chính phủ quy tụ 88 quốc gia thành viên, quan sát viên với trụ sở chính tại Paris (Pháp). Tổ chức này thúc đẩy ngôn ngữ Pháp, sự đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ, hòa bình, dân chủ, nhân quyền và hỗ trợ cho giáo dục.

Trước đó, Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 được tổ chức từ ngày 4 đến 5-10-2024 với chủ đề “Sáng tạo, đổi mới và khởi nghiệp bằng tiếng Pháp”. Gần 100 nước thành viên Cộng đồng Pháp ngữ, các thể chế Pháp ngữ, tổ chức quốc tế và khu vực đã tham dự.