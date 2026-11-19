Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 33
Sáng 19/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất 3 định hướng lớn nhằm mở rộng thương mại, khai mở động lực tăng trưởng mới và tăng cường đối thoại./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tham-du-hoi-nghi-cac-nha-lanh-dao-kinh-te-apec-lan-thu-33-post1149484.vnp