Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự ĐHĐ LHQ khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, thăm cấp Nhà nước đến Canada

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc tại Hoa Kỳ, thăm cấp Nhà nước tới Canada. (Nguồn: VGP)

Thông tin trên được Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cung cấp tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, chiều 17/9.

Người phát ngôn cho biết, kể từ khi gia nhập Liên hợp quốc vào năm 1977, quan hệ giữa Việt Nam và Liên hợp quốc không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực, từ thúc đẩy phát triển bền vững, giữ gìn hòa bình đến an ninh quốc tế đến ứng phó thách thức toàn cầu.

Trong suốt quá trình tham gia tổ chức lớn nhất thế giới, Việt Nam đã rất chủ động đề xuất các sáng kiến, đóng góp thiết thực vào nỗ lực chung, đảm nhiệm nhiều trọng trách tại các cơ quan, diễn đàn quan trọng của Liên hợp quốc và được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Việt Nam đang tiếp tục ứng cử và đảm nhiệm các vai trò quan trọng tại các cơ chế khác nhau của Liên hợp quốc.

Nhân dịp tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ có các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ. Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ duy trì đà phát triển tích cực, quan hệ chính trị - ngoại giao tiếp tục được tăng cường qua các chuyến trao đổi tiếp xúc các cấp.

Quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư duy trì tăng trưởng. Hợp tác an ninh - quốc phòng đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh. Hợp tác khoa học - công nghệ mở rộng sang các lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng hạt nhân và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Hoa Kỳ coi trọng vai trò và sự phối hợp với Việt Nam trong việc giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu.

Tại phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có bài phát biểu quan trọng, có một số cuộc tiếp xúc với lãnh đạo các nước, các đối tác và tổ chức quốc tế; có một số cuộc gặp lãnh đạo chính quyền và Quốc hội Hoa Kỳ.

Với quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Canada, quan hệ được duy trì, phát triển ổn định, thực chất. Tuy nhiên, hai nước vẫn còn rất nhiều dư địa để phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Canada đang ưu tiên phát triển năng lượng, khoáng sản chiến lược, trí tuệ nhân tạo và nông nghiệp công nghệ cao, trong khi Việt Nam đẩy mạnh nâng cấp nền công nghiệp, phát triển kinh tế số và kinh tế xanh. Sự tương đồng về nhu cầu, lợi ích và định hướng phát triển tạo lợi thế, đưa quan hệ hai nước lên tầm mức mới.

Trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ hội kiến Toàn quyền Canada, hội đàm với Thủ tướng Canada, hội kiến lãnh đạo Quốc hội Canada cũng như thực hiện các hoạt động song phương quan trọng khác.