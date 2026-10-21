Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm đảo nhân tạo Lynetteholm của Đan Mạch

Nhà Vua Đan Mạch Frederik X mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên tàu ra thăm đảo nhân tạo Lynetteholm đang trong quá trình xây dựng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhà Vua Đan Mạch Frederik X giới thiệu với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về dự án đảo nhân tạo Lynetteholm trong hành trình trên tàu ra thăm đảo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X trên tàu ra thăm đảo nhân tạo Lynetteholm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhà Vua Đan Mạch Frederik X giới thiệu với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về dự án đảo nhân tạo Lynetteholm trong hành trình trên tàu ra thăm đảo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X trên tàu ra thăm đảo nhân tạo Lynetteholm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X cùng đại biểu hai nước trên tàu ra thăm đảo nhân tạo Lynetteholm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X cùng đại biểu hai nước trên tàu ra thăm đảo nhân tạo Lynetteholm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X cùng đại biểu hai nước trên tàu ra thăm đảo nhân tạo Lynetteholm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X cùng đại biểu hai nước trên tàu ra thăm đảo nhân tạo Lynetteholm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)