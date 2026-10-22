Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Đan Mạnh, EU, Bỉ: Từ nền tảng hữu nghị đến tầm cao hợp tác mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly hội kiến Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary. (Nguồn: TTXVN)

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Bỉ (19-24/10) của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân mang ý nghĩa hết sức quan trọng, là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên tới Đan Mạch của một đồng chí Tổng Bí thư; chuyến thăm chính thức EU, Bỉ đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; qua đó chuyển tải thông điệp mạnh mẽ về đường lối đối ngoại của đất nước trong giai đoạn phát triển mới của dân tộc.

Trái ngọt của hành trình bền bỉ

Điểm dừng chân đầu tiên của hành trình là xứ sở của những trang cổ tích Andersen, đất nước cách Việt Nam khoảng 9.000 km nhưng theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (khi phát biểu tại Đại học Copenhagen) “chưa bao giờ là rào cản khi hai dân tộc chúng ta luôn dành cho nhau sự trân trọng và tình cảm chân thành”.

Câu chuyện hữu nghị Việt Nam - Đan Mạch được “gieo mầm” 55 năm về trước (1971-2026). Chia sẻ tại Đại học Copenhagen, nhà Lãnh đạo Việt Nam đã có hai đúc kết lớn về câu chuyện đó:

Thứ nhất, mối quan hệ đã được thử thách qua thăng trầm lịch sử để tạo nên nền tảng tin cậy sâu sắc - nền móng vững chắc cho một chương phát triển mới.

​Thứ hai, nội hàm hợp tác cần linh hoạt chuyển đổi theo thời đại. Tiếp nối Đối tác toàn diện (2013) và Đối tác Chiến lược xanh (2023), hai nước cần một “mô hình hợp tác mới” toàn diện, chiến lược hơn - nơi thế mạnh về khoa học, công nghệ, chuyển đổi xanh của Đan Mạch gặp gỡ quyết tâm chính trị và tiềm năng phát triển nhanh, bền vững của Việt Nam.

Đó cũng chính là mạch chuyện xuyên suốt chuyến thăm Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lịch trình sôi động: hội kiến Nhà vua Frederik X và Hoàng hậu Mary; hội đàm với Thủ tướng Mette Frederiksen; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Henrik Frandsen; phát biểu chính sách tại Đại học Copenhagen; dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Đan Mạch…

Dòng chảy 55 năm qua được điểm lại trọn vẹn qua những trao đổi cấp cao với tinh thần phấn khởi khi quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Đan Mạch ngày càng sâu rộng, thực chất; các lĩnh vực hợp tác ngày càng đa dạng, gắn với những ưu tiên phát triển của hai nước.

“Thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, tại hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Mette Frederiksen đã nhất trí thông qua Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam - Đan Mạch lên Đối tác chiến lược toàn diện, mở ra chương mới trong quan hệ song phương. Như vậy, Đan Mạch trở thành nước thứ hai trong EU thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Đây chính là “trái ngọt” của một hành trình 55 năm bền bỉ vun đắp cho quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước.

Tại Đại học Copenhagen, gợi nhắc hình ảnh trong câu chuyện hạt đậu của Andersen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chiêm nghiệm rằng: Nếu 55 năm qua là hành trình của những thế hệ gieo mầm đầu tiên, thì hôm nay là thời điểm để chúng ta tiếp tục gieo những hạt giống mới. Câu chuyện tương lai giữa Việt Nam và Đan Mạch sẽ được viết tiếp không chỉ bằng phép màu cổ tích, mà còn bằng lòng tin, tri thức, ý chí và quyết tâm của cả hai dân tộc.

Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Đan Mạch mang trọn những gửi gắm đó.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Copenhagen (Đan Mạch). (Nguồn: TTXVN)

Cộng hưởng cùng phát triển

Một trong những điểm nhấn của Đối tác chiến lược toàn diện là hai bên đã nhất trí xác định hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là một trụ cột quan trọng song song với việc tiếp tục triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA); mục tiêu cốt lõi là đưa hợp tác kinh tế lên một tầm cao mới trong những lĩnh vực mà Đan Mạch có thế mạnh và Việt Nam ưu tiên phát triển.

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Đan Mạch được tổ chức ngay trong khuôn khổ chuyến thăm với sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Frederik X; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu của Đan Mạch là những minh chứng rõ ràng cho quyết tâm hiện thực hóa trụ cột ưu tiên này của khuôn khổ mới.

Nhiều thông điệp đã được Lãnh đạo cấp cao hai nước gửi gắm tại Diễn đàn Doanh nghiệp. Những “cú chuyển” được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt nhấn mạnh: Các doanh nghiệp cần chuyển từ “đầu tư tại Việt Nam” sang “đầu tư cùng Việt Nam”; chuyển từ “sản xuất tại Việt Nam” sang “nghiên cứu, sáng tạo và sản xuất tại Việt Nam”; chuyển từ “tăng trưởng” sang “tăng trưởng xanh và bền vững”… Ngay tại Diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Frederik X đã chứng kiến lễ trao nhiều văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước.

Đan Mạch đã trở thành một trong những nhà đầu tư hàng đầu của EU tại Việt Nam. Kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều tăng trưởng tích cực. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt 720,69 triệu USD. Về đầu tư, tính đến tháng 12/2025, Đan Mạch có 174 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 2,02 tỷ USD, đứng thứ 21 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Với khuôn khổ hợp tác ở tầm cao mới và quyết tâm từ cả hai phía, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư chắc chắn sẽ bứt phá nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

Bước chuyển chiến lược trong quan hệ với Bỉ, EU

Tại điểm đến Bỉ, đất nước đặt các cơ quan “đầu não” của EU, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mang ý nghĩa quan trọng cả ở cấp độ song phương và đa phương. EU và Vương quốc Bỉ là những đối tác quan trọng trong chính sách đối ngoại, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Do đó, chuyến thăm góp phần tạo bước chuyển chiến lược, củng cố tin cậy chính trị ở cấp cao nhất, nâng tầm quan hệ hợp tác, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác mới trong giai đoạn phát triển mới của mỗi bên.

Với Bỉ, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra tiếp theo chuyến thăm cấp Nhà nước của Nhà vua Philippe tới Việt Nam tháng 4/2025, vào thời điểm quan hệ hai nước đang có nền tảng thuận lợi sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 8 năm triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược về nông nghiệp.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh EU Nguyễn Hương Trà, sau hơn nửa thế kỷ phát triển quan hệ, đã đến lúc hai bên có nhu cầu khai phá những lĩnh vực hợp tác mới, trong đó khoa học - công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là lĩnh vực mà Bỉ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu lớn. Hợp tác về logistics, cảng biển, phát triển các cơ sở hạ tầng chiến lược cũng là lĩnh vực hứa hẹn nhiều tiềm năng hợp tác và có thể tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi cho sự phát triển của cả hai nước.

Với EU, sau hơn 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam - EU đã phát triển sâu rộng, toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, việc hai bên nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa vào tháng 1/2026 là dấu mốc lịch sử, đưa Việt Nam trở thành quốc gia ASEAN đầu tiên có khuôn khổ quan hệ cao nhất với EU.

Do đó, chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của Việt Nam, là đầu cầu của ASEAN trong hợp tác với EU. Chuyến thăm cũng là dịp để hai bên làm sâu sắc hơn nữa các trụ cột hợp tác quan trọng, nhất là về thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, đào tạo nhân lực, qua đó xây dựng quan hệ Việt Nam - EU trở thành hình mẫu trong khuôn khổ hợp tác ASEAN - EU.

Mượn câu nói “những chuyến phiêu lưu chưa bao giờ gần đến thế” của Nhà vua Đan Mạch tại Quốc Yến nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, khi so sánh hành trình đến thăm Việt Nam những năm 1930 của Phụ thân phải đi bằng tàu thủy mất nhiều tuần lễ nhưng nay chỉ mất nửa ngày với một chuyến bay thẳng, để kết lại.

Chuyến công tác một hành trình, ba điểm đến, xóa nhòa những khoảng cách địa lý của Nhà Lãnh đạo cấp cao nhất Việt Nam đã mở ra những không gian hợp tác chiến lược mới với các đối tác châu Âu, gửi thông điệp về một Việt Nam chủ động, tin cậy và sẵn sàng cùng các đối tác kiến tạo tương lai.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Nhà vua Frederik X đã trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Huân chương Voi - Huân chương cao quý nhất của Đan Mạch; thể hiện sự trân trọng đối với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tình cảm hữu nghị của Hoàng gia và nhân dân Đan Mạch đối với Việt Nam và sự coi trọng mối quan hệ hai nước.