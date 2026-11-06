Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 08 - 11/11/2026

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Nhà nước Nhật Bản, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 08 đến ngày 11/11/2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: TTXVN)

Nhật Bản hiện là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Hợp tác địa phương, văn hóa, kết nối nguồn nhân lực và giao lưu nhân dân giữa hai nước cũng ngày càng mật thiết và hiệu quả.

Về thương mại,hai nước đã dành cho nhau thuế suất tối huệ quốc từ năm 1999. Kim ngạch thương mại giữa Việt Nam với Nhật Bản luôn tăng trưởng ổn định, cân bằng, hiện đạt khoảng 52 tỷ USD (năm 2025), tăng gấp đôi so với năm 2014 (27,4 tỷ USD). Trong năm 2025, tổng kim ngạch thương mại hai nước đạt 52 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch thương mại hai nước đạt 43,71 tỷ USD, tăng khoảng 15,34% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó kim ngạch xuất khẩu từ Việt Nam sang Nhật Bản đạt 23,18 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ Nhật Bản đạt 20,53 tỷ USD.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Nhật Bản: dệt may, máy móc, thiết bị, dụng cụ, linh kiện điện tử, gỗ và sản phẩm gỗ, phương tiện vận tải và phụ tùng…

Các mặt hàng chủ yếu nhập từ Nhật Bản: máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng, sản phẩm điện tử và linh kiện, sắt thép, linh kiện ô tô, hóa chất…

Về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), theo số liệu của Bộ Tài chính, lũy kế đến ngày 30/9/2026, Nhật Bản có khoảng 5.872 dự án có hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 81 tỷ USD, đứng thứ 3/154 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng vốn đăng ký đầu tư của Nhật Bản đạt 2,650 tỷ USD.

Hiện có khoảng 2000 doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam; đầu tư tập trung vào công nghệ chế biến chế tạo (61%), sản xuất phân phối điện (15%), kinh doanh bất động sản (12%), tập trung ở 33/34 tỉnh thành, theo thứ tự đầu tư nhiều nhất là Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Nai.

Tính lũy kế đến ngày 30/9/2026, Việt Nam có 137 dự án cấp mới đầu tư sang Nhật Bản với tổng vốn đăng ký gần 19,88 triệu USD; kèm theo 31 lượt điều chỉnh tăng vốn với giá trị hơn 32,86 triệu USD, nâng tổng vốn đăng ký lũy kế lên hơn 52,74 triệu USD (chủ yếu trong lĩnh vực thông tin và truyền thông với 64 dự án, vốn đăng ký 36,72 triệu USD, chiếm 69,63%. Tiếp theo là các lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy, dịch vụ lưu trú và ăn uống,…).

Nhật Bản hiện là đối tác viện trợ phát triển chính thức ODA lớn nhất cho Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực: (i) thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế; (ii) cải thiện về mặt xã hội và rút ngắn chênh lệch phát triển; (iii) bảo vệ môi trường ứng phó biến đổi khí hậu; (iv) nâng cao năng lực quản lý hành chính.

Các lĩnh vực hợp tác khác tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất như: hợp tác trong nông nghiệp, ứng phó với biến đổi khí hậu, lao động, giáo dục, khoa học công nghệ, du lịch, y tế...