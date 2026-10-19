Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ: Kiến tạo động lực cho hợp tác song phương và đa phương

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly rời Hà Nội, lên đường thăm Đan Mạch, EU và Bỉ. (Nguồn: TTXVN)

Xin Đại sứ cho biết ý nghĩa và những nội dung trọng tâm chuyến công tác tới Vương quốc Bỉ dịp này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, xét ở cả góc độ song phương và đa phương?

Chuyến thăm khẳng định tầm quan trọng của EU và Bỉ trong tổng thể chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đây cũng là bước đi nhằm củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy cụ thể hóa khuôn khổ Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – EU được thiết lập vào đầu năm nay cũng như làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt Việt Nam – Bỉ, tạo tiền đề đưa quan hệ giữa hai nước bước sang một giai đoạn phát triển mới cao hơn.

Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh EU Nguyễn Hương Trà.

Hai bên đều kỳ vọng chuyến công tác lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là cột mốc mới, kiến tạo động lực mới cho quan hệ hợp tác giữa ta với Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ cả ở góc độ song phương và đa phương.

Về song phương, theo Đại sứ những định hướng phát triển mới của Việt Nam đặt trong tầm ảnh hưởng về vị thế địa chính trị - kinh tế của Bỉ, có những thế mạnh nào Việt Nam có thể khai thác, qua đó các lĩnh vực hợp tác như thương mại, đầu tư, logistics, nông nghiệp, khoa học - công nghệ, chuyển đổi xanh… có thể được khai mở ra sao?

Tôi cho rằng quan hệ hợp tác với Vương quốc Bỉ sau hơn nửa thế kỷ thiết lập và phát triển đã đến lúc cần tạo lập những đột phá cho hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được coi là những mũi nhọn. Đây cũng là các lĩnh vực mà Bỉ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu lớn để tạo cơ sở cho giai đoạn phát triển cao hơn. Cùng với đó, hợp tác trong lĩnh vực logistic, cảng biển, phát triển các cơ sở hạ tầng chiến lược cũng là lĩnh vực hứa hẹn nhiều tiềm năng hợp tác và có thể tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi cho sự phát triển của cả hai nước.

Trên nền tảng của mối quan hệ Đối tác chiến lược trong lĩnh vực nông nghiệp được thiết lập năm 2018, hai bên cũng có thể mở rộng hợp tác nông nghiệp sang các lĩnh vực, chuyên biệt hơn, như nông nghiệp xanh, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng chụp ảnh lưu niệm cùng Đại sứ các nước thành viên EU trong Ngày châu Âu 2026 (Europe Day), ngày 8/5. (Ảnh: Thành Long)

Đại sứ đánh giá như thế nào về những bước tiến mới trong quan hệ Việt Nam - EU kể từ khi hai bên nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện từ đầu năm nay?

Có thể khẳng định, quan hệ Việt Nam – EU đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa là một trong những nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm Việt Nam ngay sau thành công tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng. Nhân dịp chuyến thăm, hai bên đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện, đưa Việt Nam trở thành quốc gia Đông Nam Á đầu tiên có tầm mức quan hệ sâu sắc nhất với EU, bên cạnh những khuôn khổ và cơ chế hợp tác trên tất cả trụ cột mà hai bên đã thiết lập và triển khai hiệu quả trong hơn ba mươi năm qua.

Tôi cho rằng, tin cậy chính trị giữa hai bên đã và đang không ngừng được tăng cường thông qua các trao đổi, tiếp xúc cấp cao. Việt Nam tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của EU trong ASEAN, trong khi EU là một trong bốn đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Việc hai bên đều chia sẻ điểm đồng chiến lược ở góc độ đề cao luật pháp quốc tế, ủng hộ vai trò của Liên hợp quốc và các thể chế đa phương, thúc đẩy tự do hóa thương mại, càng tạo nền tảng vững chắc để tăng cường quan hệ song phương.

Dù vậy, quan hệ Việt Nam – EU vẫn còn nhiều dư địa để phát triển hợp tác tác hơn nữa. Hai bên cần tiếp tục nỗ lực để triển khai hiệu quả hơn nữa các thỏa thuận, cam kết đã ký kết; phát huy thế mạnh của mỗi bên để tăng tính bổ trợ trong hợp tác, trong đó Việt Nam mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với EU.

Bỉ, xét ở góc độ đa phương, có thể kết nối Việt Nam như thế nào trong hợp tác với EU, thưa Đại sứ?

Bỉ tuy là một nước không lớn, song là nơi đặt trụ sở của các cơ quan “đầu não” của EU và nhiều tổ chức quốc tế quan trọng. Bỉ còn là thành viên sáng lập của EU, có vai trò, tiếng nói quan trọng trong EU.

Do vậy, về hợp tác đa phương giữa Việt Nam và Bỉ, tôi nhận thấy đây là không gian hợp tác mà hai bên có nhiều cơ sở thuận lợi để đẩy mạnh, nhất là khi cả Việt Nam và Bỉ đều là thành viên của nhiều tổ chức quốc tế, trong đó có Liên hợp quốc, Tổ chức Pháp ngữ, các cơ chế ASEAN – EU. Việc chia sẻ quan điểm chung về đề cao hợp tác đa phương và luật pháp quốc tế cũng tạo nền tảng thuận lợi để thúc đẩy hơn nữa hợp tác đa phương và phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế mà hai nước là thành viên. Việt Nam cũng kỳ vọng Bỉ sẽ hỗ trợ Việt Nam đóng vai trò lớn hơn trong việc làm cầu nối cho hợp tác giữa EU với ASEAN nói chung và từng thành viên ASEAN nói riêng.

Vừa bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Vương quốc Bỉ, xin Đại sứ cho biết những trọng tâm trong nhiệm kỳ trong việc thúc đẩy hợp tác song phương với Bỉ và hợp tác đa phương với EU thời gian tới?

Với cả Bỉ và EU hiện nay, quan hệ của ta đang có nhiều nền tảng thuận lợi để phát triển hơn nữa. Với Bỉ, đó là những thành tựu hợp tác, là tin cậy chính trị mà Lãnh đạo và nhân dân hai nước đã dày công vun đắp trong hơn 50 năm. Còn với EU là khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện mới được thiết lập đầu năm nay cùng hàng loạt cơ chế hợp tác mà hai bên đã triển khai hiệu quả trong nhiều năm qua.

Trên nền tảng đó, nhiệm vụ của tôi với trách nhiệm Đại sứ và Trưởng Phái đoàn là thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam – Bỉ và Việt Nam – EU trong bối cảnh tình hình quốc tế mới; hướng tới mục tiêu tạo dựng môi trường quốc tế thuận lợi cho phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam, đồng thời huy động hiệu quả các nguồn lực bên ngoài phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt là yêu cầu về tăng trưởng hai con số, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn hai mục tiêu 100 năm mà Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã đề ra.

Trân trọng cảm ơn Đại sứ!