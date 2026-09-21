Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Canada: Thúc đẩy quan hệ song phương lên tầm cao mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Mỹ và thăm cấp nhà nước tới Canada ngày 20/9. (Nguồn: TTXVN)

Thưa Đại sứ, chuyến thăm Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa như thế nào đối với quan hệ Việt Nam - Canada, nhất là trong bối cảnh hai nước đang đứng trước những cơ hội mới để làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác toàn diện?

Nhận lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada. Trong thời gian ở Canada, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ có cuộc hội kiến với Toàn quyền Canada, hội đàm Thủ tướng Canada Mark Carney; hội kiến lãnh đạo Quốc hội Canada và một số hoạt động quan trọng khác.

Đây là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử, lần đầu tiên người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Canada kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973. Sự kiện diễn ra đúng vào thời điểm quan hệ Việt Nam – Canada đang hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để bước sang một giai đoạn hợp tác sâu sắc và thực chất hơn.

Đại sứ Việt Nam tại Canada Phạm Vinh Quang. (Ảnh: Chu Văn)

Kể từ khi thiết lập khuôn khổ Đối tác Toàn diện năm 2017, quan hệ Việt Nam – Canada đã phát triển vững chắc trên nhiều lĩnh vực.

Hai nước duy trì đều đặn các cơ chế hợp tác như Tham khảo chính trị, Ủy ban Hỗn hợp về Kinh tế, Đối thoại Chính sách Quốc phòng… tạo nền tảng ổn định cho sự gắn kết chiến lược.

Hợp tác kinh tế – thương mại tiếp tục là điểm sáng, với kim ngạch song phương tăng gấp đôi trong 5 năm gần đây, phản ánh hiệu quả của các khuôn khổ như CPTPP, sự bổ trợ giữa hai nền kinh tế… đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong khối ASEAN.

Trong bối cảnh thế giới biến động sâu sắc, Việt Nam và Canada chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược. Hai nước đều coi trọng thương mại dựa trên luật lệ, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, tăng cường hợp tác đa phương và đóng góp vào một môi trường quốc tế hòa bình và ổn định. Việt Nam và Canada cũng phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn như Liên hợp quốc, APEC, ASEAN, Cộng đồng Pháp ngữ.

Chuyến thăm cấp Nhà nước lần này còn có ý nghĩa đặc biệt trong việc cụ thể hóa đường lối đối ngoại được xác lập tại Đại hội XIV của Đảng, đưa hợp tác với các đối tác quan trọng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và bền vững. Tôi kỳ vọng chuyến thăm sẽ góp phần đưa quan hệ Việt Nam – Canada lên tầm phát triển mới, đáp ứng lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Bộ Thương mại Quốc tế Canada Maninder Sidhu nhân chuyến thăm Việt Nam tháng 2/2026. (Ảnh: Thành Long)

Thưa Đại sứ, đâu là những lĩnh vực hai nước có thể tạo bước tiến hoặc kết quả thực chất trong chuyến thăm lần này, đặc biệt về thương mại – đầu tư – đa dạng hóa chuỗi cung ứng; khoa học – công nghệ – đổi mới sáng tạo; và hợp tác năng lượng, khoáng sản thiết yếu?

Nhìn vào dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Canada, có thể thấy cơ hội phát triển giữa hai nước là vô cùng to lớn. Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa quan trọng trong việc chuyển hóa những cơ hội, tiềm năng tích lũy trong thời gian qua thành các định hướng và chương trình hành động cụ thể, thực chất, đưa quan hệ song phương bước sang một giai đoạn phát triển mới.

Trong thương mại, đầu tư và đa dạng hóa chuỗi cung ứng, hai nước có điều kiện để thúc đẩy mạnh mẽ các dòng thương mại chất lượng cao, mở rộng kết nối logistics, tăng cường hợp tác hải quan và tạo thuận lợi thương mại. Việc làm sâu sắc hơn hợp tác trong nông nghiệp, thực phẩm, hàng tiêu dùng, công nghiệp chế biến và các lĩnh vực xuất khẩu chủ lực sẽ giúp hai bên tận dụng tốt hơn các khuôn khổ thương mại hiện có. Đồng thời đây cũng là cơ hội để thu hút thêm dòng vốn đầu tư dài hạn của Canada vào hạ tầng, vận tải và các ngành kinh tế then chốt.

Trong khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo, hai nước có nhiều dư địa để tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như công nghệ sạch, nông nghiệp thông minh, vật liệu mới, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng và chuyển đổi số, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế số cũng như kinh tế tri thức của Việt Nam. Những nội dung được hai bên thống nhất trong chuyến thăm cũng tạo điều kiện để tăng cường kết nối giữa các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp hai nước, từ đó đưa hợp tác khoa học - công nghệ gắn chặt hơn với nhu cầu phát triển và thị trường.

Về năng lượng và khoáng sản thiết yếu, hai nước có thể thúc đẩy hợp tác trong năng lượng tái tạo, hydrogen sạch, khí tự nhiên hóa lỏng, cũng như phát triển chuỗi giá trị khoáng sản quan trọng phục vụ các ngành công nghiệp công nghệ cao.

Có thể khẳng định rằng, sự bổ trợ giữa thế mạnh công nghệ – tài chính của Canada và năng lực sản xuất – thị trường của Việt Nam, dưới xung lực từ chuyến thăm lần này, sẽ tạo ra những kết quả hợp tác thực chất, mang lại lợi ích lâu dài cho nhân dân hai nước.

Trân trọng cảm ơn Đại sứ!