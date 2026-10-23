Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cảng lớn thứ hai châu Âu

Theo TTXVN, Cảng Antwerp - Bruges là cảng lớn thứ hai châu Âu, giữ vai trò là một trong những đầu mối quan trọng của thương mại và công nghiệp quốc tế. Hiện có khoảng 1.400 doanh nghiệp hoạt động trong khu vực cảng với 162.000 lao động. Cảng trực tiếp đóng góp khoảng 4,5% GDP của Bỉ.

Cảng Antwerp - Bruges được hình thành trên cơ sở hợp nhất cảng Antwerp và cảng Zeebrugge từ năm 2022, qua đó tăng cường vị thế trong chuỗi logistics toàn cầu và tạo nền tảng để phát triển thành trung tâm logistics, công nghiệp và năng lượng quy mô lớn của châu Âu.

Lãnh đạo Cảng Antwerp - Bruges đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và đoàn Việt Nam thăm Cảng Antwerp - Bruges. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đối với Việt Nam, Bỉ nói chung và vùng Flanders nói riêng là những người bạn và đối tác có nhiều năm gắn bó, hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực hàng hải, cảng biển, đường thủy và logistics.

Những thành tựu và kinh nghiệm của Flanders trong phát triển cảng biển, kết nối vận tải đa phương thức, logistics, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển nguồn nhân lực là những kinh nghiệm quý báu mà Việt Nam rất quan tâm và mong muốn tiếp tục học hỏi, trao đổi.

Hợp tác giữa Việt Nam và vùng Flanders trong lĩnh vực hàng hải, đường thủy đã được vun đắp qua nhiều thập kỷ, trên nền tảng Hiệp định Hợp tác hữu nghị năm 1995 và các văn kiện hợp tác được hai bên ký kết trong từng giai đoạn. Đặc biệt, các chương trình đào tạo, trao đổi chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm được triển khai thường xuyên đã trở thành cầu nối quan trọng giữa các cơ quan, chuyên gia và doanh nghiệp của hai bên.

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Bộ Xây dựng, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam có vai trò tích cực trong việc duy trì và thúc đẩy sự hợp tác này, nhất là thông qua việc tham mưu, phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo hằng năm cho đội ngũ cán bộ Việt Nam cũng như tham gia các hoạt động trao đổi chuyên môn, hội thảo và chia sẻ kinh nghiệm về cảng biển, logistics, cảng xanh, vận tải bền vững.

Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, trong đó cảng biển và logistics có vị trí đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế biển, thúc đẩy thương mại và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam hướng tới xây dựng hệ thống cảng biển hiện đại, xanh, thông minh; tăng cường kết nối cảng biển với đường thủy nội địa, đường sắt và các phương thức vận tải khác; từng bước nâng cao hiệu quả kết nối với các chuỗi cung ứng và mạng lưới thương mại toàn cầu.

Trong định hướng đó, Việt Nam mong muốn hợp tác với Bỉ và vùng Flanders ngày càng đi vào chiều sâu, gắn với những chương trình, dự án cụ thể và mang lại lợi ích thiết thực cho hai bên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chứng kiến lễ ký biên bản ghi nhớ giữa Cảng Antwerp và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng khi các tuyến kết nối này ngày càng được tăng cường, hàng hóa của Việt Nam sẽ có thêm những điều kiện thuận lợi để tiếp cận thị trường Bỉ và châu Âu. Đồng thời, hàng hóa, công nghệ, dịch vụ và các cơ hội đầu tư từ châu Âu cũng sẽ đến với Việt Nam thuận lợi hơn.

Quan hệ Việt Nam - Bỉ đã được xây dựng và vun đắp qua nhiều năm trên nền tảng hữu nghị, tin cậy và hợp tác cùng có lợi. Vùng Flanders và Cảng Antwerp - Bruges là những đối tác quan trọng trong mối quan hệ đó, đặc biệt trong lĩnh vực hàng hải, cảng biển và logistics.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, với những nền tảng hợp tác tốt đẹp đã được xây dựng, với tiềm năng và thế mạnh bổ trợ cho nhau, Việt Nam, Bỉ và vùng Flanders sẽ mở ra một giai đoạn hợp tác ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn.

Việt Nam tiếp tục là người bạn tin cậy, đối tác tích cực của Bỉ và Flanders; cùng nhau thúc đẩy kết nối, mở rộng thương mại, tăng cường hợp tác và đóng góp thiết thực vào sự phát triển, thịnh vượng của hai nước cũng như quan hệ Việt Nam - Liên minh châu Âu.

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã đến thăm Bảo tàng Mỹ thuật Hoàng gia Antwerp - bảo tàng nghệ thuật lớn nhất và cổ kính nhất tại vùng Flanders (Bỉ).

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