Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Cảng Antwerp - Bruges

Ủy ban Kinh tế và Tài chính cho rằng, miễn thuế TNDN, thuế TNCN đối với thu nhập từ cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, khám chữa bệnh chưa bảo đảm làm giảm giá suất ăn, lợi ích được chuyển đến người học, người bệnh. Vì vậy, đa số ý kiến chưa nhất trí bổ sung chính sách này.