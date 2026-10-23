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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Cảng Antwerp - Bruges

Trong khuôn khổ chuyến thăm Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đi thăm Cảng Antwerp - Bruges.

Báo VTC News
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Lãnh đạo cảng Antwerp-Bruges đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm cảng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lãnh đạo cảng Antwerp-Bruges đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm cảng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cảng Antwerp-Bruges (Vương quốc Bỉ). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cảng Antwerp-Bruges (Vương quốc Bỉ). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cảng Antwerp-Bruges (Vương quốc Bỉ). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cảng Antwerp-Bruges (Vương quốc Bỉ). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cảng Antwerp-Bruges (Vương quốc Bỉ). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cảng Antwerp-Bruges (Vương quốc Bỉ). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cảng Antwerp-Bruges (Vương quốc Bỉ). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cảng Antwerp-Bruges (Vương quốc Bỉ). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cảng Antwerp-Bruges (Vương quốc Bỉ). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cảng Antwerp-Bruges (Vương quốc Bỉ). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lãnh đạo cảng Antwerp-Bruges đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm cảng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lãnh đạo cảng Antwerp-Bruges đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm cảng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cảng Antwerp-Bruges. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cảng Antwerp-Bruges. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cảng Antwerp-Bruges là cảng biển lớn thứ hai tại châu Âu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cảng Antwerp-Bruges là cảng biển lớn thứ hai tại châu Âu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cảng Antwerp-Bruges là cảng biển lớn thứ hai tại châu Âu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cảng Antwerp-Bruges là cảng biển lớn thứ hai tại châu Âu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc ở cảng Antwerp-Bruges. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc ở cảng Antwerp-Bruges. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ ký biên bản ghi nhớ giữa Cảng Antwerp và Tập đoàn Hàng hải Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ ký biên bản ghi nhớ giữa Cảng Antwerp và Tập đoàn Hàng hải Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ ký biên bản ghi nhớ giữa Cảng Antwerp và Tập đoàn Hàng hải Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ ký biên bản ghi nhớ giữa Cảng Antwerp và Tập đoàn Hàng hải Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

(Nguồn: vietnamplus) Link: https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tham-cang-antwerp-bruges-post1143728.vnp

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tham-cang-antwerp-bruges-ar1046863.html