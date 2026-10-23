Lãnh đạo cảng Antwerp-Bruges đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm cảng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cảng Antwerp-Bruges (Vương quốc Bỉ). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cảng Antwerp-Bruges (Vương quốc Bỉ). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cảng Antwerp-Bruges (Vương quốc Bỉ). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cảng Antwerp-Bruges (Vương quốc Bỉ). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cảng Antwerp-Bruges (Vương quốc Bỉ). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Lãnh đạo cảng Antwerp-Bruges đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm cảng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cảng Antwerp-Bruges. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Cảng Antwerp-Bruges là cảng biển lớn thứ hai tại châu Âu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Cảng Antwerp-Bruges là cảng biển lớn thứ hai tại châu Âu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc ở cảng Antwerp-Bruges. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ ký biên bản ghi nhớ giữa Cảng Antwerp và Tập đoàn Hàng hải Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ ký biên bản ghi nhớ giữa Cảng Antwerp và Tập đoàn Hàng hải Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
(Nguồn: vietnamplus) Link: https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tham-cang-antwerp-bruges-post1143728.vnp