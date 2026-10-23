Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cảng Antwerp-Bruges

Theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ, mực nước tại Trạm thủy văn Cần Thơ trên sông Hậu đang lên nhanh theo kỳ triều cường giữa tháng chín âm lịch và được dự báo sẽ vượt báo động ba trong những ngày tới, gây nguy cơ ngập lụt sâu tại nhiều địa bàn.