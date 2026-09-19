Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Canada: Dấu mốc lịch sử, cột mốc quan trọng trong quan hệ song phương

Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel. (Ảnh: Ngọc Anh)

Đại sứ Jim Nickel khẳng định, đây là lần đầu tiên một Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam thăm Canada và xứ sở lá phong đỏ rất mong đợi chuyến thăm lịch sử này.

Năm 2017, Việt Nam và Canada thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện, mang lại những kết quả thiết thực và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, bao gồm chính trị - ngoại giao, thương mại và đầu tư, quốc phòng và an ninh, hợp tác phát triển, giao lưu văn hóa và học thuật, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, cũng như giao lưu nhân dân; đưa quan hệ song phương lên một tầm cao mới.

Đại sứ Jim Nickel đánh giá, quan hệ Việt Nam-Canada thời gian qua đã phát triển thực chất. Ông cho rằng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo động lực quan trọng đối với quan hệ song phương, đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới.

Đại sứ tin tưởng, chuyến thăm của người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam là một dấu mốc lịch sử, một cột mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Canada, là cơ hội để hai nước tiếp tục nâng tầm quan hệ và tạo thêm cơ hội để làm sâu sắc hơn hợp tác.

Quan hệ kinh tế không ngừng phát triển

Đại sứ Jim Nickel khẳng định, Việt Nam có vị trí quan trọng trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Canada. Canada coi Việt Nam là một đối tác then chốt tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đặc biệt là tại Đông Nam Á. Việt Nam hiện cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong ASEAN.

Quan hệ thương mại giữa hai nước đang tăng trưởng nhanh chóng, trong khi quan hệ đầu tư cũng ngày càng được củng cố. Đại sứ Jim Nickel chỉ rõ, năm 2025, tổng kim ngạch thương mại hàng hóa hai chiều giữa Việt Nam và Canada đạt khoảng 20,6 tỷ CAD, tăng từ 15,7 tỷ CAD năm 2024, cho thấy dòng chảy thương mại song phương tiếp tục tăng trưởng mạnh. Trong đó, xuất khẩu hàng hóa của Canada sang Việt Nam đạt 1,3 tỷ CAD, tăng từ 1,0 tỷ CAD năm 2024; đồng thời, nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam tăng lên 19,3 tỷ CAD, so với 14,7 tỷ CAD của năm 2024.

Hàng hóa Canada xuất khẩu sang Việt Nam chủ yếu là các sản phẩm nông nghiệp và nông sản - thực phẩm, chiếm hơn một nửa tổng kim ngạch xuất khẩu, tiếp đến là các nguồn tài nguyên tự nhiên như kim loại, phân bón và sản phẩm gỗ. Hàng hóa Canada nhập khẩu từ Việt Nam chủ yếu là các sản phẩm tiêu dùng chế tạo, bao gồm điện tử, hàng may mặc, đồ nội thất và giày dép, cùng với các sản phẩm thực phẩm như thủy sản, cà phê, trái cây và các loại hạt.

Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường, Bộ trưởng Bộ Thương mại quốc tế Canada Maninder Sidhu và Đại sứ Canada tại Việt Nam James Nickel cắt băng khai trương trụ sở mới Đại sứ quán Canada tại Việt Nam, ngày 12/2. (Ảnh: Thành Long)

Thương mại dịch vụ giữa hai nước cũng tăng trưởng ổn định trong những năm gần đây, chủ yếu nhờ các dịch vụ liên quan đến du lịch. Xuất khẩu dịch vụ của Canada sang Việt Nam tăng từ 569 triệu CAD năm 2021 lên 762 triệu CAD năm 2024, trong khi nhập khẩu dịch vụ tăng từ 60 triệu CAD lên 313 triệu CAD trong cùng giai đoạn. Các dịch vụ liên quan đến du lịch tiếp tục chiếm phần lớn thương mại dịch vụ hai chiều.

Theo Cơ quan Thống kê Canada (Statistics Canada), năm 2025, tổng vốn đầu tư trực tiếp của Canada tại Việt Nam đạt khoảng 4,6 tỷ CAD, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực dịch vụ tài chính và bảo hiểm. Tuy nhiên, quy mô đầu tư trực tiếp của Việt Nam tại Canada vẫn còn khiêm tốn.

Đại sứ Jim Nickel bày tỏ, đà tăng trưởng này cho thấy tiềm năng đáng kể để tiếp tục mở rộng thương mại hai chiều. Hai nước có nhiều điểm tương đồng trong cách tiếp cận trước những thay đổi của môi trường kinh tế quốc tế. Cả hai đều có nhu cầu củng cố năng lực chiến lược, bảo đảm an ninh và khả năng chống chịu của nền kinh tế, đồng thời giảm mức độ phụ thuộc hoặc dễ bị tổn thương trước một thị trường cụ thể thông qua đa dạng hóa các đối tác kinh tế.

Theo ông, đây là nền tảng thuận lợi cho hợp tác Việt Nam-Canada. Hai nước cùng chia sẻ những giá trị và cam kết đối với thương mại dựa trên luật lệ, đồng thời cùng hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế và tạo ra thịnh vượng kinh tế cho cả hai bên.

Đặc biệt, quan hệ hai nước cũng được củng cố nhờ hợp tác trong các khuôn khổ đa phương. Việt Nam và Canada cùng tham gia nhiều diễn đàn quốc tế, đồng thời cùng quan tâm tới việc bảo vệ và củng cố các thể chế đa phương và luật pháp quốc tế. Canada sẽ tiếp tục phối hợp với các đối tác trong khu vực, trong đó có ASEAN, nhằm thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở và an toàn dựa trên luật pháp quốc tế.

Một số sản phẩm nông sản Canada được trưng bày trong khuôn khổ Triển lãm nông sản thực phẩm Canada - Tinh hoa bốn mùa, do Đại sứ quán Canada tại Việt Nam tổ chức, tháng 12/2025. (Ảnh: Trung Anh)

Thúc đẩy giao lưu học thuật, văn hóa và kết nối nhân dân

Bên cạnh hợp tác kinh tế, Canada và Việt Nam cũng đang thúc đẩy hợp tác học thuật và trao đổi sinh viên giữa các cơ sở giáo dục hai nước. Theo Đại sứ Jim Nickel, Canada khuyến khích việc thiết lập các quan hệ đối tác giữa các trường đại học, cơ sở giáo dục, đồng thời hỗ trợ các chương trình trao đổi và hợp tác nhằm góp phần nâng cao năng lực cho Việt Nam.

Canada có thế mạnh về giáo dục chất lượng cao, môi trường học tập và sinh sống an toàn, chi phí cạnh tranh, cùng các cơ hội việc làm, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp. Đây là những yếu tố góp phần thúc đẩy dòng sinh viên và học giả Việt Nam sang Canada học tập, nghiên cứu.

Trong giai đoạn 2018-2025, Canada đã trao 233 học bổng cho sinh viên Việt Nam trong khuôn khổ chương trình Học bổng và Trao đổi Giáo dục Canada-ASEAN vì phát triển (SEED). Trong năm học 2026-2027, Canada tiếp tục dành hơn 60 học bổng cho sinh viên Việt Nam theo chương trình SEED-2 để học tập và nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục của Canada.

Ở chiều ngược lại, hơn 40 học viên cao học và nhà nghiên cứu Canada từ 6 cơ sở giáo dục sau trung học của nước này sẽ tới Việt Nam trong khuôn khổ Chương trình Học bổng và Học bổng nghiên cứu Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương dành cho người Canada. Các học giả Canada sẽ hợp tác với các nhà nghiên cứu Việt Nam trong một số lĩnh vực ưu tiên như nuôi trồng thủy sản, quản trị kinh tế bao trùm và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đại sứ Jim Nickel nhấn mạnh, cuối năm 2024 có 17.790 sinh viên Việt Nam có giấy phép học tập còn hiệu lực tại Canada, đứng thứ hai trong số các nước ASEAN. Trong lĩnh vực ngoại giao công chúng, Canada duy trì các hoạt động tại Việt Nam và tổ chức nhiều chương trình văn hóa, trong đó có các buổi biểu diễn của nghệ sĩ Canada và các chương trình chiếu phim. Những hoạt động này góp phần tăng cường sự hiểu biết và kết nối giữa người dân hai nước.

Sắp tới, Canada sẽ tiếp tục khai thác nhiều kênh khác nhau, từ doanh nghiệp, học thuật, truyền thông, văn hóa, thể thao, du lịch đến các tổ chức phi chính phủ; nhằm mở rộng giao lưu nhân dân và trao đổi văn hóa giữa hai nước.

Đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam chuẩn bị đảm nhiệm vai trò chủ nhà APEC 2027, Đại sứ Jim Nickel đánh giá, đây là cơ hội để Việt Nam phát huy vai trò lãnh đạo trong khuôn khổ APEC.

Theo đó, Việt Nam có thể thúc đẩy những vấn đề quan trọng trong chương trình nghị sự APEC, trong đó có củng cố chuỗi cung ứng, tăng cường cam kết đối với thương mại dựa trên luật lệ, cũng như giải quyết những vấn đề mới nổi như thương mại số, chuyển đổi số và chuyển đổi năng lượng.

Đặc biệt, Canada cũng sẽ đăng cai APEC vào năm 2029. Vì vậy, Đại sứ Jim Nickel bày tỏ, Canada sẽ quan tâm cách Việt Nam chủ trì và dẫn dắt APEC trong năm 2027, qua đó rút ra những kinh nghiệm cho năm Canada đăng cai sự kiện.