Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Thái Nguyên phấn đấu thành tỉnh thu nhập cao trước 2045

Định hình động lực phát triển mới, nâng cao năng lực tự chủ công nghiệp

Tối 30/10, tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh (4/11/1831 - 4/11/2026), đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và khai mạc Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 với chủ đề “Tráng ca miền gió ngàn - Tinh hoa trà Việt”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại chương trình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại chương trình.

Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương, đại sứ và đại diện các cơ quan ngoại giao, cùng đông đảo nhân dân, du khách.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Thái Nguyên là vùng đất có truyền thống lịch sử hào hùng, tinh thần đoàn kết bền chặt, từng là căn cứ địa an toàn che chở cho Trung ương Đảng và Bác Hồ trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Kế thừa truyền thống đó và lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất miền Bắc, các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực lao động, sáng tạo, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Huân chương Lao động hạng Nhất được trao tặng dịp này là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những thành tích nổi bật của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Thái Nguyên trong công cuộc xây dựng, phát triển địa phương.

Từ dấu mốc 195 năm, hướng tới kỷ niệm 200 năm thành lập tỉnh vào năm 2031 và khát vọng phát triển đất nước đến năm 2045, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Thái Nguyên chuẩn bị nền tảng phát triển dài hạn, hướng tới mục tiêu trở thành địa phương có thu nhập cao trước năm 2045.

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thực hiện nghi thức gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên cờ truyền thống của tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: TTXVN.

Theo Tổng Bí thư, mục tiêu này cần được xây dựng trên nền tảng năng suất lao động, trình độ khoa học - công nghệ, năng lực đổi mới sáng tạo và chất lượng sống của nhân dân; đồng thời tỉnh cần chủ động thích ứng khi lợi thế lao động giá rẻ suy giảm, công nghệ thay đổi nhanh và yêu cầu về môi trường ngày càng cao.

Để hiện thực hóa định hướng đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Thái Nguyên tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực lãnh đạo phát triển dài hạn; củng cố niềm tin của nhân dân bằng chất lượng phục vụ.

Tỉnh cần khắc phục tư duy cục bộ địa bàn cũ, phân bổ nguồn lực theo nhu cầu và hiệu quả chung; vận hành thông suốt chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao năng lực cho cấp xã, nhất là tại vùng cao, để người dân được giải quyết công việc thuận tiện.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là nâng cao năng lực tự chủ của nền công nghiệp, lấy khoa học, công nghệ và con người làm nền tảng. Cùng với thu hút đầu tư có chất lượng, tỉnh cần quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp địa phương nâng cao trình độ kỹ thuật, đáp ứng tiêu chuẩn và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

Việc hợp tác với các tập đoàn quốc tế cần gắn với cơ hội đào tạo kỹ sư, phát triển nhà cung ứng và nghiên cứu tại địa phương, đồng thời, phát huy vai trò của Đại học Thái Nguyên, kết nối đào tạo, nghiên cứu với nhu cầu doanh nghiệp; tạo điều kiện để người tài lập nghiệp, gắn bó lâu dài. Tỉnh cũng cần phát triển kinh tế tư nhân, tạo cơ hội để doanh nghiệp nhỏ và vừa lớn mạnh, hạn chế sự phụ thuộc vào một số doanh nghiệp hoặc sản phẩm chủ lực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan không gian phố trà trưng bày ẩm thực và xúc tiến đầu tư.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý Thái Nguyên cần tổ chức không gian phát triển thống nhất, hài hòa giữa công nghiệp, đô thị và sinh thái; lựa chọn công trình đầu tư dựa trên hiệu quả sử dụng và khả năng tạo động lực, tránh đầu tư dàn trải.

Quy hoạch đô thị, khu công nghiệp phải tính đầy đủ nhu cầu năng lượng, nhà ở, xử lý chất thải và khả năng thoát lũ; đồng thời bảo vệ rừng đầu nguồn, lưu vực sông Cầu, hệ sinh thái hồ Ba Bể và hồ Núi Cốc.

Phát huy giá trị trà Thái Nguyên, để người dân cùng hưởng thành quả phát triển

Một nội dung được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt nhấn mạnh là gìn giữ văn hóa, nâng tầm giá trị trà Thái Nguyên và sức lan tỏa của Festival Trà Quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Danh xưng “Thái Nguyên - Đệ nhất danh trà” vừa là niềm tự hào, vừa đặt ra trách nhiệm giữ gìn uy tín của vùng chè. Di sản tri thức trồng và chế biến chè Tân Cương cùng những vùng chè đặc sắc của tỉnh cần được bảo vệ thông qua truyền nghề, gìn giữ cảnh quan và tạo sinh kế tốt hơn cho người dân.

Tỉnh cần hỗ trợ hợp tác xã, doanh nghiệp và hộ gia đình ứng dụng khoa học, công nghệ từ vùng nguyên liệu đến chế biến; bảo vệ chỉ dẫn địa lý, ngăn chặn giả mạo xuất xứ, phát triển sản phẩm mới phù hợp thị hiếu nhưng vẫn giữ được phẩm chất đặc trưng của trà Thái Nguyên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Festival cần trở thành không gian để người trồng chè, nghệ nhân, doanh nghiệp và bạn bè quốc tế gặp gỡ, chia sẻ tri thức, mở rộng hợp tác. Việc quảng bá trà Việt cần hướng tới đông đảo công chúng, nhất là thế hệ trẻ và bạn bè quốc tế, bằng những trải nghiệm chân thực.

Thái Nguyên đón nhận quyết định và bằng ghi danh “Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên” vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể, thuộc loại hình Tri thức dân gian.

Đáng chú ý, hiệu quả của Festival không chỉ được nhìn nhận qua quy mô tổ chức hay các hoạt động quảng bá, mà cần được đo bằng uy tín thương hiệu, thị trường được mở rộng và thu nhập tốt hơn của người làm chè sau mỗi kỳ tổ chức. Festival cũng cần được tổ chức văn minh, tiết kiệm, thân thiện với môi trường, để người dân thực sự được tham gia và hưởng lợi.

Cùng với phát triển kinh tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tỉnh tạo cơ hội phát triển cho mọi người dân, bồi đắp sức mạnh đoàn kết giữa các dân tộc. Tăng trưởng công nghiệp phải đi đôi với nhà ở, trường học, y tế và môi trường sống cho công nhân; phát triển vùng cao phải bắt đầu từ khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu, học nghề và việc làm.

Tỉnh cần ưu tiên để trẻ em vùng khó khăn được học tập đầy đủ, được đào tạo nghề và trang bị kỹ năng cần thiết; đồng bào giữ rừng, gìn giữ di sản phải có sinh kế ổn định, được hưởng lợi xứng đáng từ những giá trị mình bảo vệ. Công tác chăm lo người có công, người yếu thế cần tiếp tục được quan tâm, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các bộ, ngành Trung ương phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, hỗ trợ Thái Nguyên thực hiện các nhiệm vụ phát triển vùng. Sự phồn thịnh của tỉnh phải hiện diện trong đời sống người dân ở cả đô thị, vùng cao và vùng căn cứ cách mạng.

Ông Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên trình bày diễn văn tại chương trình.

Tại chương trình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trao chứng nhận ghi danh “Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên” vào Danh mục Quốc gia về Di sản văn hóa phi vật thể.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường khẳng định, sau 195 năm xây dựng và trưởng thành, đặc biệt qua 40 năm đổi mới, Thái Nguyên đã đạt nhiều thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, khẳng định vai trò trung tâm công nghiệp, giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ của vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Với không gian phát triển mới sau hợp nhất, tỉnh xác định tiếp tục phát huy đoàn kết, đổi mới, hành động quyết liệt, xây dựng Thái Nguyên “Kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển”, hướng tới trở thành một cực tăng trưởng và thành phố trực thuộc Trung ương.

Màn pháo hoa tầm cao để lại nhiều ấn tượng khép lại chương trình lễ kỷ niệm.

Lễ kỷ niệm và khai mạc Festival khép lại bằng chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tráng ca miền gió ngàn - Tinh hoa trà Việt” cùng màn pháo hoa tầm cao. Sự kiện không chỉ tôn vinh chặng đường lịch sử 195 năm mà còn mở ra không gian quảng bá văn hóa trà, kết nối giao lưu, hợp tác và lan tỏa khát vọng phát triển của Thái Nguyên trong giai đoạn mới.