Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Thái Nguyên cần phấn đấu là địa phương có hạ tầng đồng bộ, quản trị hiện đại

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN.

Tối 30/10, tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, tỉnh Thái Nguyên long trọng tổ chức Chương trình kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh (4/11/1831 - 4/11/2026), đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và khai mạc Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, với chủ đề “Tráng ca miền gió ngàn - Tinh hoa trà Việt”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại chương trình kỷ niệm.

Phát biểu tại chương trình kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh từ dấu mốc 195 năm, chúng ta hướng tới kỷ niệm 200 năm thành lập tỉnh vào năm 2031 và xa hơn, cùng cả nước thực hiện khát vọng phát triển đến năm 2045.

Thái Nguyên cần chuẩn bị nền tảng để tiếp tục phát triển khi lợi thế lao động giá rẻ suy giảm, công nghệ thay đổi và yêu cầu về môi trường ngày càng cao. Khát vọng trở thành tỉnh phát triển có thu nhập cao trước năm 2045 phải được xây dựng trên năng suất lao động, trình độ khoa học công nghệ, năng lực đổi mới sáng tạo và chất lượng sống của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 195 năm tỉnh Thái Nguyên và khai mạc Festival Trà quốc tế- Thái Nguyên 2026. Ảnh: TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực lãnh đạo sự phát triển dài hạn; củng cố niềm tin bằng chất lượng phục vụ nhân dân.

Toàn tỉnh phải tạo sự thống nhất trong hành động, khắc phục tư duy cục bộ địa bàn cũ, phân bổ nguồn lực theo nhu cầu và hiệu quả chung. Vận hành thông suốt chính quyền địa phương hai cấp, tăng năng lực cho cấp xã, nhất là ở vùng cao; bảo đảm người dân được giải quyết công việc thuận tiện. Các mục tiêu dài hạn cần được cụ thể hóa thành công việc từng năm, có người chịu trách nhiệm và được nhân dân giám sát.

Tỉnh nâng cao năng lực tự chủ của nền công nghiệp, lấy khoa học, công nghệ và con người làm nền tảng. Cùng với thu hút đầu tư có chất lượng, phải hỗ trợ doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp địa phương nâng trình độ khoa học kỹ thuật, đáp ứng tiêu chuẩn và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng. Hợp tác với các tập đoàn quốc tế cần mở thêm cơ hội đào tạo kỹ sư, phát triển nhà cung ứng và nghiên cứu tại địa phương.

Phát huy Đại học Thái Nguyên, gắn đào tạo và nghiên cứu với nhu cầu doanh nghiệp; tạo điều kiện để người tài lập nghiệp, gắn bó lâu dài. Đồng thời, phát triển kinh tế tư nhân, tạo cơ hội để doanh nghiệp nhỏ và vừa lớn lên, giảm rủi ro lệ thuộc vào một vài doanh nghiệp hoặc sản phẩm chủ lực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ tổ chức không gian phát triển thống nhất, hài hòa giữa công nghiệp, đô thị và sinh thái. Lựa chọn công trình theo hiệu quả sử dụng và khả năng tạo động lực, khắc phục đầu tư dàn trải.

Quy hoạch đô thị, khu công nghiệp phải tính đủ nhu cầu năng lượng, nhà ở, xử lý chất thải và khả năng thoát lũ. Bảo vệ rừng đầu nguồn, lưu vực sông Cầu, hệ sinh thái hồ Ba Bể và hồ Núi Cốc là trách nhiệm đối với cả địa phương và vùng hạ du. Tỉnh cần dành không gian trữ nước, chủ động phòng ngừa ngập lụt, sạt lở; kiểm soát khai thác khoáng sản và phục hồi môi trường. Những tài sản tự nhiên đã hình thành qua hàng nghìn năm phải được gìn giữ trong mọi quyết định phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý gìn giữ văn hóa, nâng tầm giá trị trà Thái Nguyên và sức lan tỏa của Festival. Di sản tri thức trồng và chế biến chè Tân Cương cùng những vùng chè đặc sắc của tỉnh cần được gìn giữ bằng việc truyền nghề, bảo vệ cảnh quan và tạo sinh kế tốt cho người dân.

Danh xưng “Thái Nguyên – Đệ nhất danh trà” là niềm tự hào và cũng đặt ra trách nhiệm giữ gìn uy tín của vùng chè. Tỉnh cần hỗ trợ hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ gia đình ứng dụng khoa học từ vùng nguyên liệu đến chế biến, bảo vệ chỉ dẫn địa lý, ngăn chặn giả mạo xuất xứ; phát triển sản phẩm mới phù hợp thị hiếu nhưng giữ được phẩm chất đặc trưng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tạo cơ hội phát triển cho mọi người dân, bồi đắp sức mạnh đoàn kết các dân tộc. Tăng trưởng công nghiệp phải đi cùng nhà ở, trường học, y tế và môi trường sống cho công nhân; phát triển vùng cao phải bắt đầu từ khả năng tiếp cận dịch vụ thiết yếu, học nghề và việc làm.

Ưu tiên trẻ em vùng khó khăn được học tập đầy đủ, được đào tạo nghề và trang bị kỹ năng cần thiết. Đồng bào giữ rừng, gìn giữ di sản cần có sinh kế ổn định và được hưởng lợi xứng đáng từ những giá trị mình bảo vệ. Quan tâm người có công, người yếu thế, không để ai bị bỏ lại phía sau; giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Các bộ, ngành Trung ương cần phối hợp tháo gỡ những vướng mắc vượt thẩm quyền, hỗ trợ tỉnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển vùng. Sự phồn thịnh của Thái Nguyên phải hiện diện trong đời sống của đồng bào ở cả vùng đô thị, vùng cao và vùng căn cứ cách mạng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh 5 năm nữa, Thái Nguyên sẽ bước vào dấu mốc 200 năm thành lập tỉnh. Hướng tới dấu mốc này, Thái Nguyên cần phấn đấu là địa phương có hạ tầng đồng bộ, quản trị hiện đại và chất lượng sống ngày càng cao.