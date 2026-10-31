Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Thái Nguyên cần phấn đấu là địa phương có hạ tầng đồng bộ, quản trị hiện đại

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động; lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên qua các thời kỳ; đại sứ, đại diện các tổ chức và đoàn đại biểu quốc tế; cộng đồng doanh nghiệp và đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại chương trình.

Thái Nguyên là vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa, giữ vị trí chiến lược quan trọng trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Danh xưng Thái Nguyên đã xuất hiện từ nhiều thế kỷ trước; qua các thời kỳ, vùng đất này từng là đạo, xứ, trấn. Năm 1831, tỉnh Thái Nguyên được thành lập dưới triều vua Minh Mạng; ngày 4 tháng 11 năm 1831 được xác định là mốc thành lập Tỉnh.

Tại chương trình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên, đã có nhiều thành tích xuất sắc nổi bật trong thu hút đầu tư, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gắn Huân chương Lao động hạng Nhất, trao tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên.

Phát biểu tại chương trình kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tựu của tỉnh Thái Nguyên; nhấn mạnh Thái Nguyên cần chuẩn bị nền tảng để tiếp tục phát triển trong thời kỳ mới với những yêu cầu ngày càng cao. Khát vọng trở thành tỉnh phát triển có thu nhập cao trước năm 2045 phải được xây dựng trên năng suất lao động, trình độ khoa học công nghệ, năng lực đổi mới sáng tạo và chất lượng sống của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tỉnh cần vận hành thông suốt chính quyền địa phương hai cấp, tăng năng lực cho cấp xã, nhất là ở vùng cao; bảo đảm người dân được giải quyết công việc thuận tiện; những mục tiêu dài hạn cần được cụ thể hóa thành công việc từng năm, có người chịu trách nhiệm và được nhân dân giám sát.

Tỉnh cần tiếp tục nâng cao năng lực tự chủ của nền công nghiệp, lấy khoa học, công nghệ và con người làm nền tảng. Cùng với thu hút đầu tư có chất lượng, phải hỗ trợ doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp địa phương nâng trình độ khoa học kỹ thuật, đáp ứng tiêu chuẩn và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng. Phát huy Đại học Thái Nguyên, gắn đào tạo và nghiên cứu với nhu cầu doanh nghiệp; tạo điều kiện để người tài lập nghiệp, gắn bó lâu dài. Đồng thời, đẩy mạnh kinh tế tư nhân, tạo cơ hội để doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển, giảm rủi ro lệ thuộc vào một vài doanh nghiệp hoặc sản phẩm chủ lực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ tỉnh cần tổ chức không gian phát triển thống nhất, hài hòa giữa công nghiệp, đô thị và sinh thái. Lựa chọn công trình theo hiệu quả sử dụng và khả năng tạo động lực, khắc phục đầu tư dàn trải. Quy hoạch đô thị, khu công nghiệp phải tính đủ nhu cầu năng lượng, nhà ở, xử lý chất thải và khả năng thoát lũ. Bảo vệ rừng đầu nguồn, lưu vực sông Cầu, hệ sinh thái hồ Ba Bể và hồ Núi Cốc là trách nhiệm đối với cả địa phương và vùng hạ du.

Tỉnh cần dành không gian trữ nước, chủ động phòng ngừa ngập lụt, sạt lở; kiểm soát khai thác khoáng sản và phục hồi môi trường. Những tài sản tự nhiên đã hình thành qua hàng nghìn năm phải được gìn giữ trong mọi quyết định phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu thăm không gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm trà và những thành tựu tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực của tỉnh Thái Nguyên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý Thái Nguyên cần chú trọng gìn giữ văn hóa, nâng tầm giá trị trà và sức lan tỏa của Festival. Di sản tri thức trồng và chế biến chè Tân Cương cùng những vùng chè đặc sắc của tỉnh cần được gìn giữ bằng việc truyền nghề, bảo vệ cảnh quan và tạo sinh kế tốt cho người dân.

Danh xưng “Thái Nguyên - Đệ nhất danh trà” là niềm tự hào và cũng đặt ra trách nhiệm giữ gìn uy tín của vùng chè. Tỉnh cần hỗ trợ hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ gia đình ứng dụng khoa học từ vùng nguyên liệu đến chế biến, bảo vệ chỉ dẫn địa lý, ngăn chặn giả mạo xuất xứ; phát triển sản phẩm mới phù hợp thị hiếu nhưng giữ được phẩm chất đặc trưng.

Chương trình nghệ thuật giàu ý nghĩa tại buổi lễ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Festival là dịp để người trồng chè, nghệ nhân, doanh nghiệp và bạn bè quốc tế gặp gỡ, chia sẻ tri thức, mở rộng hợp tác, cần đưa trà Việt đến đông đảo công chúng, nhất là thế hệ trẻ và bạn bè quốc tế, bằng những trải nghiệm chân thực. Tổ chức Festival phải văn minh, tiết kiệm, thân thiện với môi trường, để người dân được tham gia và hưởng lợi. Sức lan tỏa của lễ hội cần được đo bằng uy tín thương hiệu, thị trường được mở rộng và thu nhập tốt hơn của người làm chè sau mỗi kỳ tổ chức.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Hướng tới dấu mốc 200 năm thành lập tỉnh vào 5 năm nữa, Thái Nguyên cần phấn đấu là địa phương có hạ tầng đồng bộ, quản trị hiện đại và chất lượng sống ngày càng cao. Các thế hệ hôm nay tiếp nối xứng đáng công sức của cha ông; để thế hệ mai sau được thừa hưởng một nền kinh tế có năng lực sáng tạo, những cánh rừng và nguồn nước được gìn giữ, một đời sống văn hóa giàu bản sắc, và có cơ hội vươn lên bằng tài năng, lao động, sự nỗ lực của mình.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường phát biểu tại chương trình.

Phải xây dựng con người Thái Nguyên yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương và sáng tạo; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; bảo đảm an sinh xã hội. Phải để mỗi người dân được hưởng thành quả của phát triển, không để ai bị bỏ lại phía sau. Phải làm cho mỗi vùng đất, mỗi cộng đồng dân cư, mỗi gia đình đều cảm nhận được những chuyển biến tích cực từ công cuộc đổi mới và phát triển của đất nước như chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường.

Tại chương trình khai mạc Festival, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã trao Chứng nhận ghi danh “Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên” vào Danh mục Quốc gia về Di sản văn hóa phi vật thể cho tỉnh Thái Nguyên.

Sự ghi nhận này là niềm tự hào của người làm chè và nhân dân Thái Nguyên, đồng thời đặt ra trách nhiệm bảo tồn, phát huy giá trị di sản, gắn gìn giữ bản sắc văn hóa với phát triển sản phẩm, xây dựng thương hiệu và nâng cao giá trị kinh tế của ngành chè cho quê hương xứ trà.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trao Chứng nhận ghi danh “Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên” vào Danh mục Quốc gia về Di sản văn hóa phi vật thể cho tỉnh Thái Nguyên.

Chương trình có ý nghĩa trọng đại khi ghi dấu hành trình 195 năm xây dựng và phát triển của tỉnh; khẳng định truyền thống lịch sử, cách mạng, tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên của các thế hệ người dân Thái Nguyên; đồng thời tôn vinh giá trị cây chè, văn hóa trà Việt, trà Thái Nguyên, quảng bá hình ảnh và khẳng định khát vọng hội nhập, phát triển của tỉnh trong kỷ nguyên mới.