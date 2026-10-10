Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xây dựng LLVT Thủ đô 'tinh, gọn, mạnh', cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội - Trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, nơi đây hội tụ hồn thiêng sông núi, lưu giữ truyền thống “Ngàn năm văn hiến” và anh hùng của dân tộc Việt Nam. Phát huy truyền thống hào hùng đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trực tiếp thường xuyên là Thành ủy Hà Nội và Quân ủy Trung ương, được sự yêu thương đùm bọc của nhân dân, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng, trưởng thành và phát triển, LLVT Thủ đô Hà Nội đã gắn bó máu thịt với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội, bền gan, vững chí, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vừa tích cực huấn luyện xây dựng lực lượng lớn mạnh, vừa anh dũng chiến đấu, chi viện, phối hợp chiến đấu, lập nên những chiến công oanh liệt, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận và đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, hiệu quả của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội; sự quan tâm, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi của các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương, để LLVT Thủ đô ngày càng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Thủ đô Hà Nội với vai trò đầu tàu, trung tâm hội tụ và lan tỏa các nguồn lực tăng trưởng và phát triển của quốc gia; đồng thời Hà Nội là địa bàn trọng yếu về chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội giao phó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị cấp ủy, chính quyền và LLVT Thủ đô Hà Nội tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về phát triển đất nước, phát triển Thủ đô, xây dựng Quân đội trong kỷ nguyên phát triển mới. Hoàn thành tốt chức năng tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố những chủ trương, giải pháp lớn về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, xây dựng và bảo vệ Thủ đô, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tập trung đầu tư xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ thành phố ngày càng vững chắc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nhất là “thế trận lòng dân” vững chắc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tập trung xây dựng LLVT Thủ đô Hà Nội “tinh, gọn, mạnh”, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở để nâng cao sức mạnh tổng hợp và trình độ, khả năng chiến đấu. Xây dựng lực lượng thường trực vững mạnh, lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Có giải pháp đột phá, đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sức cơ động và khả năng ứng phó, xử lý hiệu quả các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào huấn luyện, chỉ huy, quản lý và sẵn sàng chiến đấu. Chủ động xây dựng, luyện tập thuần thục các phương án; hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị của Quân đội và Công an trên địa bàn nắm chắc, dự báo đúng, xử lý kịp thời các tình huống, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng, các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn; kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thành phố Hà Nội và Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội cần chủ động xây dựng các phương án, tích cực chủ động phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị tham gia, phục vụ và bảo đảm an ninh, an toàn cho các ngày đại lễ tại Thủ đô; bảo đảm cơ sở vật chất, doanh trại, thao trường, bãi tập, hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật phù hợp với đặc thù nhiệm vụ của LLVT Thủ đô.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quà lưu niệm tặng Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Lãnh đạo Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội trao quà lưu niệm tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ quân sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với LLVT Thủ đô. Tập trung quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định về xây dựng Đảng; kiên quyết đấu tranh ngăn ngừa mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tăng cường củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân - dân, góp phần xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh, xây dựng “thế trận lòng dân” và khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc. Hiện nay, Thủ đô đang quyết tâm vươn mình mạnh mẽ, với những chính sách mang tính đột phá cần sự đồng thuận của nhân dân, vì vậy, mỗi chiến sĩ LLVT Thủ đô phải là một tuyên truyền viên tích cực ngay tại cơ sở để tuyên truyền, vận động nhân dân, lắng nghe, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đến cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, không để tạo thành điểm nóng.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt phong trào “Bộ đội và dân quân tự vệ Thủ đô chung sức xây dựng nông thôn mới” với tăng cường xây dựng đô thị văn minh; gắn phát triển cơ sở hạ tầng với nâng cao đời sống của nhân dân; thực hiện có hiệu quả công tác chính sách, hậu phương Quân đội, đền ơn đáp nghĩa; nâng cao hiệu quả công tác phòng thủ dân sự, coi đây là một nhiệm vụ quan trọng của LLVT Thủ đô; xung kích đi đầu, là lực lượng nòng cốt trong phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, sự cố, tìm kiếm cứu nạn; đồng thời, triển khai hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu tại buổi lễ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để LLVT Thủ đô hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời cụ thể hóa, hoàn thiện các cơ chế, chính sách về quân sự, quốc phòng phù hợp với đặc thù của Thủ đô. Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tiềm năng và lợi thế của Thủ đô ưu tiên bố trí, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại; đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng địa phương theo hướng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, củng cố quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn cấp ủy, chính quyền và toàn thể cán bộ, chiến sĩ LLVT Thủ đô cần phải “Hội tụ đoàn kết, hội tụ ý chí, hội tụ nhân tài, hội tụ sức mạnh”; giữ vững, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tôn vinh nét đẹp văn hóa "Người chiến sĩ Thủ đô" thời kỳ mới, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp quốc phòng, an ninh; cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô xây dựng Hà Nội thực sự trở thành thành phố văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc; trung tâm kết nối toàn cầu, động lực phát triển của đất nước; góp phần đưa đất nước Việt Nam vững bước trong kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh và hạnh phúc.