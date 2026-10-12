Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xây dựng LLVT Quân khu 2 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Đại tướng Lương Cường, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước dự buổi lễ.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Ban Bí thư; Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Đại biểu Quân đội có: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng; đại biểu thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan trưng bày giới thiệu lịch sử truyền thống LLVT Quân khu 2.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tại buổi lễ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương trao danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân tặng Quân khu 2, Bộ Quốc phòng.

Trình bày diễn văn kỷ niệm tại buổi lễ, Trung tướng Trần Văn Bắc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 2 ôn lại lịch sử, truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của LLVT Quân khu 2.

Ngày 19-10-1946, để đáp ứng yêu cầu bức thiết của nhiệm vụ cách mạng, LLVT Chiến khu 10, tiền thân của LLVT Quân khu 2 được thành lập. Ra đời và lớn lên trong phong trào cách mạng của quần chúng, dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; LLVT Quân khu 2 đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hy sinh, mưu trí dũng cảm, lập nên những chiến công vang dội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Tổ quốc và nhân dân giao phó. LLVT Quân khu 2 đã đúc kết nên truyền thống vẻ vang: ''Trung thành, tự lực, đoàn kết, anh dũng, chiến thắng''; góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang, oanh liệt của quân, dân Tây Bắc và Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Ghi nhận những chiến công và thành tích to lớn trong suốt 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, LLVT Quân khu 2 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 2 Huân chương Sao Vàng, 1 Huân chương Hồ Chí Minh, 2 Huân chương Quân công hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác. Đặc biệt, Quân khu 2 vinh dự được Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân đối với công lao và sự cống hiến to lớn của LLVT Quân khu 2.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu tại buổi lễ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tượng Bác Hồ tặng Quân khu 2.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những chiến công, thành tích, đóng góp to lớn của LLVT Quân khu 2 đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc trong suốt chặng đường 80 năm qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đặt ra yêu cầu ngày càng cao trong khi tình hình thế giới, khu vực còn nhiều bất ổn, khó lường. Đối với Quân khu 2, địa bàn rộng, địa hình chia cắt, biên giới dài, đời sống một bộ phận đồng bào còn khó khăn; thiên tai, sạt lở, lũ quét luôn tiềm ẩn nguy hiểm. Những khó khăn ấy đòi hỏi từng cấp ủy, người chỉ huy phải sâu sát cơ sở, hiểu rõ địa bàn, nắm chắc lực lượng và chuẩn bị kỹ mọi phương án. Trách nhiệm của chúng ta là bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ bình yên cho nhân dân, góp phần tạo điều kiện để Tây Bắc phát triển, đóng góp cho sự lớn mạnh từng ngày của đất nước.

Với tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 2 cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, phải nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu, giữ vững thế chủ động bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống. Quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; cụ thể hóa sát với đặc điểm quân khu. Phải nhận diện sớm nguy cơ, dự báo đúng chiều hướng, tham mưu kịp thời, xử lý hiệu quả ngay từ cơ sở. Duy trì cơ chế trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ với Công an, các đơn vị chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương; xác định rõ trách nhiệm từng lực lượng, từng cấp chỉ huy, không để khoảng trống trong phối hợp. Rà soát các phương án, kế hoạch, kiểm tra khả năng thực hiện trên thực địa; khắc phục ngay những điểm yếu đã phát hiện. Chủ động bảo vệ hòa bình, ổn định để phục vụ phát triển đất nước là trách nhiệm thường xuyên, phải được thực hiện từ những công việc hằng ngày.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải xây dựng Quân khu vững mạnh về chính trị, giữ nghiêm kỷ luật, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ. Giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Xây dựng Đảng bộ Quân khu trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất. Bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu và lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải hiểu sâu nhiệm vụ, giữ vững niềm tin, có khả năng nhận diện và đấu tranh với thông tin xuyên tạc, kích động, chia rẽ.

Cán bộ chủ trì phải làm gương về phẩm chất, năng lực và hành động, nói đi đôi với làm, dám chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Cấp trên sâu sát cấp dưới, chỉ huy gần gũi chiến sĩ, nắm được tâm tư và hoàn cảnh của từng người. Việc khó, cán bộ phải có mặt, nơi yếu, lãnh đạo phải tập trung khắc phục. Đánh giá cán bộ bằng kết quả thực hiện nhiệm vụ, kỷ luật của đơn vị và sự tín nhiệm của bộ đội. Kiên quyết khắc phục bệnh thành tích, báo cáo thiếu trung thực, né tránh trách nhiệm, xử lý nghiêm tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cùng với đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu nâng cao sức mạnh chiến đấu, lấy chất lượng huấn luyện và khả năng hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo. Tập trung xây dựng LLVT Quân khu cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp. Huấn luyện phải sát nhiệm vụ, sát địa bàn, sát đối tượng và điều kiện tác chiến. Diễn tập phải kiểm tra được năng lực chỉ huy, khả năng phối hợp, cơ động, bảo đảm và xử trí tình huống. Qua mỗi đợt huấn luyện, diễn tập, phải chỉ ra được hạn chế và khắc phục triệt để.

Chủ động nghiên cứu sự phát triển của khoa học quân sự, công nghệ và phương thức tác chiến. Nâng cao khả năng làm chủ vũ khí, trang bị, bảo vệ thông tin, bảo đảm an toàn. Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đưa phong trào Bình dân học vụ số vào thực chất. Mỗi sáng kiến phải góp phần giải quyết một yêu cầu cụ thể của đơn vị.

Đồng thời gắn bó máu thịt với nhân dân, xây dựng "thế trận lòng dân" từ sự bình yên và cuộc sống của đồng bào. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân; củng cố khu vực phòng thủ vững chắc, kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Làm tốt công tác dân vận bằng thái độ tôn trọng, bằng sự chân thành và việc làm thiết thực. Cán bộ, chiến sĩ phải hiểu phong tục, tập quán, phải biết tiếng đồng bào, phải lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đồng bào; tập trung chăm lo cho những nơi còn khó khăn, củng cố đoàn kết giữa các dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặc biệt nhấn mạnh: Phải chủ động đến với nhân dân, biết dân cần gì để giúp đúng việc. Nắm chắc địa bàn có nguy cơ lũ quét, sạt lở, chia cắt; phối hợp chuẩn bị lực lượng, phương tiện, phương án sơ tán, cứu hộ, cứu nạn. Khi có thiên tai, phải hành động kịp thời, đặt việc bảo vệ tính mạng nhân dân lên trước hết, đồng thời bảo đảm an toàn cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ. Sau hoạn nạn, tiếp tục giúp đồng bào ổn định cuộc sống. Trong chiến tranh, nhân dân đã che chở, nuôi dưỡng bộ đội; trong hòa bình, bộ đội càng phải hết lòng chăm lo, bảo vệ nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật, chăm lo bộ đội, thực hiện chính sách hậu phương quân đội bằng trách nhiệm và nghĩa tình. Thực hiện tốt yêu cầu “thực túc, binh cường”; chủ động bảo đảm cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Quản lý chặt chẽ tài chính, tài sản, đất quốc phòng, vũ khí, trang bị; thực hành tiết kiệm, ngăn ngừa thất thoát, lãng phí.

Tiếp tục chăm sóc người có công, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội. Tập trung thực hiện hiệu quả "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Phối hợp chặt chẽ với địa phương, các cơ quan và nước bạn; khai thác tư liệu, thông tin từ nhân chứng, ứng dụng khoa học, công nghệ phù hợp, bảo đảm chính xác, an toàn. Mỗi thông tin về liệt sĩ phải được trân trọng, xác minh có trách nhiệm. Phía sau mỗi phần mộ là nỗi chờ mong của một gia đình. Chúng ta phải nỗ lực cao nhất để đưa đồng đội về với quê hương, xác định tên cho các liệt sĩ.

Để thực hiện tốt đối ngoại quốc phòng, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu: Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, địa phương thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước; kiên định nguyên tắc, linh hoạt trong xử lý tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lợi ích quốc gia, dân tộc. Duy trì các cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin, giải quyết kịp thời vấn đề phát sinh theo thẩm quyền, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định ở khu vực biên giới. Mỗi hoạt động đối ngoại phải có nội dung thiết thực, kết quả cụ thể, góp phần tăng cường hiểu biết và tin cậy.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, sau lễ kỷ niệm này, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu cần cụ thể hóa các nhiệm vụ thành chương trình hành động; lựa chọn đúng việc trọng tâm, khâu cần đột phá, phân công rõ trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra kết quả. Cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục phối hợp, chăm lo xây dựng LLVT, thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, cùng Quân khu giải quyết những vấn đề đặt ra từ cơ sở.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Tám mươi năm truyền thống trao cho thế hệ hôm nay niềm tự hào và một trách nhiệm lớn lao. Danh hiệu Anh hùng phải được tiếp nối bằng hành động xứng đáng mỗi ngày. Với tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 2 sẽ giữ trọn lời thề với Đảng, với dân, cùng đồng bào các dân tộc bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, xây dựng Tây Bắc ngày càng giàu đẹp, để mỗi bản làng thêm yên vui, mỗi gia đình thêm ấm no, hạnh phúc.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đã trao danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân tặng Quân khu 2, Bộ Quốc phòng.