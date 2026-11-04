Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tấm gương các đảng viên lão thành là 'giáo án truyền cảm hứng thiêng liêng nhất' cho thế hệ trẻ

Chiều 4/11/2026, Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng đợt ngày 7/11/2026. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt ngày 7/11/2026. Ảnh: TTXVN

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Sỹ Thanh, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội.

Trong đợt trao Huy hiệu Đảng đợt này, Đảng bộ thành phố Hà Nội có 28.291 đảng viên được tặng Huy hiệu từ 30 năm tuổi đảng trở lên (trong đó: Huy hiệu 80 năm tuổi đảng có 29 đảng viên, Huy hiệu 75 năm tuổi đảng có 8 đảng viên, Huy hiệu 70 năm tuổi đảng có 45 đảng viên).

Tại buổi lễ, 31 đảng viên lão thành đón nhận Huy hiệu 80 năm, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng. Với những đảng viên không thể dự lễ vì lý do sức khỏe, Ban Thường vụ Thành ủy phân công lãnh đạo thành phố và các xã, phường trao Huy hiệu Đảng tại gia đình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu - Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng được trao cho các đảng viên lão thành hôm nay là phần thưởng vô cùng cao quý của Đảng. Đây là sự ghi nhận những mốc thời gian bền bỉ của đời người, là sự tôn trọng, tôn vinh trọn vẹn cả quá trình tận hiến, phấn đấu, hy sinh, kiên cường vì lý tưởng cộng sản.

"Tấm Huy hiệu trên ngực áo các đồng chí là minh chứng sống động cho khí phách kiên trung, danh dự người cộng sản và thực hiện lời thề son sắt trước dưới lá cờ của Đảng vinh quang từ thuở thanh xuân", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ, đây là niềm vinh dự của mỗi đảng viên, mỗi gia đình, đồng thời cũng là niềm tự hào chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô. Đảng, Nhà nước và nhân dân mãi mãi khắc ghi công lao đóng góp to lớn của các đồng chí. Chúng ta cũng chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình, thân nhân của các đồng chí, những hậu phương thủy chung, bền bỉ đã gánh vác, chia sẻ gian khó để các đồng chí trọn vẹn lời thề phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Bằng chứng nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn và tin tưởng, các đồng chí đảng viên lão thành dù tuổi cao sẽ tiếp tục phát huy uy tín, kinh nghiệm, nhiệt huyết cách mạng, luôn là chỗ dựa tinh thần tin cậy cho tổ chức đảng, chính quyền cơ sở; tích cực đóng góp những ý kiến tâm huyết để xây dựng Đảng, chính quyền các cấp ngày càng trong sạch, vững mạnh.

"Sự hiện diện và tấm gương kiên trung trọn đời của các đồng chí chính là trường học thực tiễn sinh động nhất, là giáo án truyền cảm hứng thiêng liêng nhất cho các thế hệ trẻ hôm nay về lý tưởng sống, về lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm phục vụ quê hương, đất nước", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan, đoàn thể thành phố Hà Nội phải tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt, chu đáo cả về vật chất lẫn tinh thần đối với các đồng chí đảng viên cao tuổi; kịp thời lắng nghe, trân trọng và tiếp thu những đóng góp quý báu của các thế hệ đi trước.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, chăm sóc, tri ân các bậc tiền bối cách mạng không chỉ là tình cảm thủy chung, son sắt mà là đạo lý của truyền thống "uống nước nhớ nguồn" và là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của toàn Đảng bộ thành phố.