Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC và làm việc song phương tại Trung Quốc

Ngày 12/11, tại thành phố Vysoké Tatry (Cộng hòa Slovakia), Đoàn công tác tỉnh Điện Biên do Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với chính quyền thành phố Vysoké Tatry nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai địa phương. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Jozef Štefaňák, Thị trưởng thành phố Vysoké Tatry cùng đại diện các cơ quan liên quan.