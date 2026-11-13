Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 33

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 tại thành phố Thâm Quyến và làm việc song phương tại Trung Quốc từ ngày 17 đến 20/11.

Năm APEC 2026 do Trung Quốc đăng cai mang chủ đề “Xây dựng cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương cùng thịnh vượng”, tập trung vào ba ưu tiên chính gồm mở cửa, đổi mới và hợp tác. Tuần lễ Cấp cao APEC 2026 sẽ diễn ra tại Thâm Quyến từ ngày 13 đến 19/11, với nhiều hoạt động quan trọng.

Tâm điểm của tuần lễ là Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 33, dự kiến tổ chức ngày 19/11. Bên cạnh đó, chương trình còn có Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC (CEO Summit), Hội nghị tổng kết các quan chức cao cấp APEC và các phiên đàm phán văn kiện.

Theo Bộ Ngoại giao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kiến tham dự Hội nghị Cấp cao APEC ngày 19/11 và lễ chuyển giao vai trò chủ nhà APEC 2027 diễn ra ngay sau đó.

Vào chiều 18/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ phát biểu chính tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC, đồng thời chứng kiến lễ bàn giao vai trò Chủ tịch Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC.

Đoàn Việt Nam cũng sẽ tham gia các hoạt động lớn trong khuôn khổ tuần lễ, đồng thời tăng cường tiếp xúc với các đối tác quan trọng trong APEC và lãnh đạo những tập đoàn lớn trong khu vực. Đại diện Bộ Ngoại giao và Bộ Công Thương dự kiến tham dự Hội nghị tổng kết các quan chức cao cấp APEC trong hai ngày 14 và 15/11.

Thành lập năm 1989, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) đã trở thành một trong những cơ chế liên kết kinh tế khu vực quan trọng hàng đầu. Trong hơn 3 thập niên hoạt động, diễn đàn đóng vai trò thúc đẩy tự do hóa thương mại, đầu tư và hợp tác kinh tế, qua đó góp phần hỗ trợ tăng trưởng, duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

APEC hiện có 21 nền kinh tế thành viên, trong đó có nhiều nền kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản. Các thành viên chiếm khoảng 37% dân số thế giới, đóng góp 62% GDP và 48% thương mại toàn cầu. Trong số này có 9 thành viên thuộc Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20).

APEC quy tụ 15 trên 30 đối tác chiến lược, đối tác toàn diện và là các đối tác kinh tế, thương mại quan trọng hàng đầu của Việt Nam, chiếm hơn 77% thương mại, gần 81% đầu tư trực tiếp và hơn 85% du lịch. 13 trong 19 Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đang triển khai/đàm phán là với thành viên APEC. 17 trên tổng số 20 thành viên APEC là đối tác FTA của Việt Nam.

Sau gần 30 năm gia nhập diễn đàn (1998-2026), Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò và vị thế tại APEC. Từ giai đoạn chủ yếu tham gia để học hỏi kinh nghiệm và thúc đẩy hội nhập, Việt Nam đã chuyển sang chủ động đóng góp sáng kiến, thúc đẩy các chương trình hợp tác và tham gia định hình định hướng phát triển của diễn đàn.