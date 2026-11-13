Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 33 tại thành phố Thâm Quyến và làm việc song phương tại Trung Quốc từ ngày 17-20/11/ 2026. Ảnh: Chinhphu.vn

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra trong bối cảnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tiếp tục khẳng định vai trò là cơ chế liên kết kinh tế khu vực hàng đầu, thúc đẩy tự do hóa thương mại, đầu tư và tăng trưởng kinh tế.

Thành lập năm 1989, APEC hiện quy tụ 21 nền kinh tế thành viên. Các nền kinh tế APEC đại diện khoảng 37% dân số thế giới, đóng góp 62% GDP và 48% thương mại toàn cầu.

Năm APEC 2026 do Trung Quốc đăng cai có chủ đề “Xây dựng cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương cùng thịnh vượng”, tập trung vào ba ưu tiên: Mở cửa, Đổi mới và Hợp tác.

Việt Nam chính thức gia nhập APEC ngày 15/11/1998 tại Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế APEC lần thứ 10 ở Kuala Lumpur, Malaysia. Đây là dấu mốc quan trọng trong tiến trình triển khai chính sách đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

APEC hiện quy tụ 15 trong số 30 đối tác chiến lược, đối tác toàn diện của Việt Nam và nhiều đối tác kinh tế, thương mại hàng đầu, chiếm hơn 77% thương mại, gần 81% đầu tư trực tiếp và hơn 85% du lịch của Việt Nam.

Đáng chú ý, 13 trong số 19 hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam đang triển khai hoặc đàm phán có sự tham gia của các thành viên APEC; 17 trong tổng số 20 thành viên còn lại của APEC là đối tác FTA của Việt Nam.

Sau gần ba thập kỷ tham gia, Việt Nam từng bước chuyển từ tham gia, học hỏi và hội nhập sang chủ động đóng góp, đề xuất sáng kiến và định hướng hợp tác của Diễn đàn.

Việt Nam là một trong số ít thành viên ba lần đăng cai các sự kiện APEC, vào năm 2006, 2017 và sắp tới là 2027. Việt Nam cũng từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc điều hành Ban Thư ký APEC quốc tế nhiệm kỳ 2005 - 2006, cùng nhiều vị trí Chủ tịch, Phó Chủ tịch các ủy ban và nhóm công tác chủ chốt.

Đặc biệt, Việt Nam đã tham gia đề xuất, thúc đẩy xây dựng Tầm nhìn APEC 2040; triển khai gần 200 sáng kiến, dự án với tổng trị giá gần 20 triệu USD trên nhiều lĩnh vực hợp tác.

Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ngày càng tham gia tích cực vào các cơ chế hợp tác như Hội đồng Tư vấn kinh doanh APEC và Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC, góp phần gắn chương trình nghị sự của Diễn đàn với lợi ích thiết thực của doanh nghiệp và người dân.

Trong năm 2026, Việt Nam tiếp tục phối hợp với các thành viên cụ thể hóa các ưu tiên hợp tác của APEC, thúc đẩy tạo thuận lợi thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ doanh nghiệp.

Đồng thời, Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch, Phó Chủ tịch tại một số cơ chế quan trọng, gồm Ủy ban chỉ đạo SOM về Hợp tác kinh tế - kỹ thuật (SCE), Tiểu ban Tiêu chuẩn và Đánh giá sự phù hợp (SCSC), Đối tác chính sách về An ninh lương thực (PPFS) và Ban điều hành Bộ phận Nghiên cứu APEC (PSU).