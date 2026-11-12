Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 33

Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) hướng tới việc quản lý bếp ăn tập thể, quán ăn theo mức độ nguy cơ thay vì cào bằng thủ tục. Các cơ sở quy mô lớn, phục vụ đông người bắt buộc phải có giấy chứng nhận. Tuy nhiên, một số loại hình kinh doanh nhỏ lẻ, nội bộ được đề xuất miễn giấy phép nhưng vẫn phải đảm bảo nghiêm ngặt các quy định về an toàn thực phẩm, gắn liền với tăng cường hậu kiểm.