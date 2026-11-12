Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 33

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân. Ảnh: TTXVN

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 tại thành phố Thâm Quyến và làm việc song phương tại Trung Quốc từ ngày 17 đến 20.11.2026.

Tuần lễ Cấp cao APEC 2026 sẽ diễn ra tại Thâm Quyến (Trung Quốc) từ 13 - 19.11. Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 33 sẽ thảo luận về chủ đề "Xây dựng cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương cùng thịnh vượng".

Dự kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự các hoạt động chính của Tuần lễ Cấp cao APEC 2026, gồm: Hội nghị Cấp cao APEC vào ngày 19.11; Lễ chuyển giao vai trò chủ nhà APEC 2027; phát biểu chính tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC và chứng kiến lễ bàn giao vai trò Chủ tịch Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC vào chiều 18.11.

Trước đó, ngày 6.11 tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Ủy ban Quốc gia APEC về rà soát công tác chuẩn bị Năm APEC 2027 tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở phải biến APEC 2027 thành cơ hội nâng tầm hình ảnh, uy tín và vị thế quốc gia, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng bạn bè quốc tế.

Công tác tuyên truyền, văn hóa và quảng bá hình ảnh quốc gia, cần được triển khai bài bản, sáng tạo, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, lan tỏa hình ảnh một Việt Nam hòa bình, ổn định, giàu bản sắc, tự cường, năng động, sáng tạo và hiếu khách, đang vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên phát triển mới.

Trong bối cảnh thời gian từ nay đến hoạt động đầu tiên của Năm APEC 2027 không còn nhiều, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra ngày càng cao, trong khi khối lượng công việc còn rất lớn và bối cảnh quốc tế tiếp tục diễn biến nhanh chóng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo Chính phủ, Ủy ban Quốc gia, các địa phương, đặc biệt là An Giang, tiếp tục tập trung cao độ, cụ thể hóa các định hướng chung thành chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, xác định rõ tiến độ, kết quả. Trước mắt, cần chuẩn bị chu đáo việc tiếp nhận vai trò chủ nhà và các hoạt động mở đầu của Năm APEC 2027, tạo sự tin tưởng của các thành viên APEC vào sự sẵn sàng của Việt Nam.

*Sau gần 30 năm tham gia APEC (1998 - 2026), Việt Nam đã khẳng định được uy tín và vị thế tại diễn đàn. Qua hai lần đăng cai năm 2006 và 2017, Việt Nam đã tích lũy kinh nghiệm để đóng góp sâu hơn vào công việc chung. Giá trị của sự trưởng thành ấy nằm ở khả năng nhận diện những vấn đề Việt Nam và các thành viên cùng cần giải quyết.

Sự tham gia và đóng góp của Việt Nam tại APEC có sự thay đổi mạnh mẽ về chất, chuyển từ tham gia để học hỏi và hội nhập sang chủ động đóng góp và định hướng hợp tác của diễn đàn.

Theo tổng kết của Bộ Ngoại giao, trong dịp APEC 2017, Việt Nam đã ký 121 thỏa thuận hợp tác và hợp đồng với tổng trị giá gần 20 tỉ USD. Quy mô ký kết cho thấy khả năng kết nối đối tác của một năm chủ nhà; hiệu quả kinh tế còn phụ thuộc vào quá trình thực hiện từng thỏa thuận. Giá trị ký kết cần được phân biệt với vốn đã giải ngân hay kết quả kinh doanh đã hình thành.

Nhìn từ đó, APEC 2027 cần được chuẩn bị với tầm nhìn vượt ra ngoài thời gian tổ chức Hội nghị. Những khó khăn của doanh nghiệp khi tiếp cận công nghệ, nâng kỹ năng hay chuyển đổi xanh có thể trở thành cơ sở cho các đề xuất hợp tác. Được nghiên cứu và chuyển thành giải pháp khả thi, kinh nghiệm trong nước sẽ có ích cho khu vực.

Một thước đo quan trọng là khả năng tạo ra những cải thiện lâu dài đối với môi trường kinh doanh. Một quy trình được đơn giản hóa hay một chương trình phát triển nhà cung ứng được duy trì có thể đem lại lợi ích cho nhiều doanh nghiệp trong nhiều năm. Vai trò chủ nhà tạo thêm cơ hội tiếp nhận kinh nghiệm và thúc đẩy những cải thiện ấy.

Mỗi sáng kiến vì vậy cần có cơ quan theo đuổi, nguồn lực triển khai và sự tham gia của những chủ thể sẽ hưởng lợi. Kết nối chương trình nghị sự của APEC với các điểm nghẽn trong nước sẽ giúp Việt Nam chuyển thành quả của một năm đăng cai thành động lực phát triển lâu dài.

Chiều sâu hội nhập được thể hiện qua sự trưởng thành của doanh nghiệp và người lao động Việt Nam, khi công nghệ được làm chủ và giá trị tạo ra trong nước ngày càng cao hơn. Những kinh nghiệm từ hợp tác APEC cần đi vào chính sách và thực tiễn sản xuất, để cả những doanh nghiệp chưa từng có mặt tại Diễn đàn cũng được hưởng lợi. Chính những chuyển biến ấy sẽ bồi đắp thực lực của nền kinh tế, giúp Việt Nam vững vàng hơn trong hội nhập và có thêm khả năng đóng góp vào sự phát triển chung của khu vực.