Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ tại Campuchia

Địa hình cách trở, trình độ tiếp cận công nghệ còn hạn chế khiến việc kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 ở một số địa bàn vùng cao gặp không ít khó khăn. Bằng những cách làm linh hoạt, sát cơ sở, Công an tỉnh đang từng bước tháo gỡ vướng mắc, đưa tiện ích số đến gần hơn với người dân.