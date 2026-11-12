Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ tại Campuchia

Sau khi kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt, Bí thư Thành ủy Tp.HCM Trần Lưu Quang yêu cầu bộ máy chính quyền thành phố phải vận hành thông suốt, không để quá trình chuyển giao nhân sự ảnh hưởng đến tiến độ công việc, nhất là những nhiệm vụ người dân và doanh nghiệp đang chờ đợi.