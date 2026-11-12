Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Campuchia

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh, Campuchia, từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 11 năm 2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh, Campuchia từ ngày 14 - 16/11/2026. (Ảnh: chinhphu.vn)

Theo Bộ Ngoại giao, Cộng đồng Pháp ngữ là một không gian chính trị, kinh tế, văn hóa rộng mở, được vận hành trên một hệ sinh thái đa tầng nấc, đa lĩnh vực, bao gồm: (i) Các thể chế quyết định của Pháp ngữ: gồm Hội nghị cấp cao Pháp ngữ (HNCC); Hội nghị Bộ trưởng Pháp ngữ; Hội đồng Thường trực Pháp ngữ; (ii) Tổng Thư ký Pháp ngữ; (iii) Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF); (iv) Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF); (v) Các cơ quan thực thi trực tiếp các quyết định của HNCC, gồm: Cơ quan Đại học Pháp ngữ (AUF), Kênh truyền hình quốc tế pháp ngữ TV5, Đại học Senghor d’Alexendrie, Hiệp hội các thị trưởng thành phố có sử dụng tiếng Pháp (AIMF); (vi) Các Hội nghị Bộ trưởng thường trực, gồm: Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục Pháp ngữ; Hội nghị Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Pháp ngữ.

Từ ban đầu ưu tiên hợp tác về ngôn ngữ và văn hóa, nhiều năm qua, Pháp ngữ đã mở rộng hợp tác cả sang chính trị, hợp tác giáo dục - đào tạo và gần đây mạnh hơn hợp tác kinh tế và hợp tác số với việc triển khai Chiến lược kinh tế Pháp ngữ 2020-2025 (kéo dài đến 2026), tổ chức các Đoàn kinh tế Pháp ngữ để kết nối các tác nhân kinh tế Pháp ngữ và triển khai Chiến lược số Pháp ngữ 2020-2025 (kéo dài đến 2026). Pháp ngữ cũng nỗ lực đóng góp vào việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Việt Nam gia nhập Cơ quan Hợp tác Văn hóa và Kỹ thuật (ACCT), tiền thân của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF), năm 1979. Trong quá trình tham gia Pháp ngữ, Việt Nam luôn coi đây là một kênh quan trọng để triển khai đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa, tăng cường quan hệ với các đối tác, tranh thủ nguồn lực phục vụ phát triển, đồng thời đóng góp vào các mục tiêu chung về hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững, đa dạng văn hóa và ngôn ngữ.

Việt Nam là một trong những thành viên có quá trình tham gia lâu dài và tích cực của Pháp ngữ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Năm 1997, Việt Nam đăng cai HNCC Pháp ngữ lần thứ 7 tại Hà Nội, là HNCC đầu tiên của Pháp ngữ được tổ chức tại Châu Á - Thái Bình Dương. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng đối với tiến trình phát triển của Cộng đồng Pháp ngữ, trong đó thông qua Hiến chương Pháp ngữ và bầu ông Boutros Boutros-Ghali làm Tổng Thư ký đầu tiên của Pháp ngữ. Tại Hội nghị này, Việt Nam đã đề xuất ý tưởng về hợp tác kinh tế Pháp ngữ, qua đó góp phần đưa hợp tác kinh tế trở thành một trong những trụ cột hợp tác Pháp ngữ hiện nay.

Lãnh đạo cấp cao Việt Nam thường xuyên tham dự các HNCC Pháp ngữ, thể hiện cam kết ở cấp cao của Việt Nam đối với Cộng đồng Pháp ngữ. OIF cũng thường xuyên cử Đoàn cấp cao thăm Việt Nam.

Thời gian qua, do tham gia đầy đủ và thực chất trên hầu hết các vấn đề ưu tiên của Cộng đồng, từ hoạch định chiến lược hợp tác, thúc đẩy cải cách hành chính nên Việt Nam được coi thuộc nhóm đang phát triển nòng cốt, có tiếng nói quan trọng đối với việc hoạch định và triển khai chiến lược hợp tác của Cộng đồng Pháp ngữ, Việt Nam nhiều lần được tín nhiệm bầu vào các cương vị quan trọng.

Việt Nam đồng thời là một trong những trung tâm hoạt động quan trọng của Pháp ngữ tại khu vực. Trong nhiều năm, Hà Nội là nơi đặt Văn phòng khu vực châu Á - Thái Bình Dương của OIF và AUF; Trung tâm Pháp ngữ Châu Á - Thái Bình Dương (CREFAP) được đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh. Các thiết chế này cùng mạng lưới các trường đại học, cơ sở giáo dục, nghiên cứu và các cơ quan, tổ chức sử dụng tiếng Pháp đã tạo nền tảng quan trọng cho sự hiện diện của Pháp ngữ tại Việt Nam và khu vực.

Hợp tác kinh tế, thương mại và nông nghiệp đang trở thành một trong những lĩnh vực có dư địa phát triển lớn nhất trong quan hệ Việt Nam - Pháp ngữ. Thời gian qua, OIF đã có một số hoạt động hỗ trợ kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác Pháp ngữ. Đáng chú ý, tháng 3/2022, Tổng Thư ký Pháp ngữ Louise Mushikiwabo dẫn đầu Đoàn xúc tiến kinh tế, thương mại Pháp ngữ đầu tiên tới Việt Nam, với sự tham gia của 89 lãnh đạo tổ chức tài chính và doanh nghiệp đến từ 24 nước Pháp ngữ nhằm tăng cường hợp tác thương mại và đầu tư về các lĩnh vực nông nghiệp, tài sản - dịch vụ số và năng lượng tái tạo; hàng loạt các thỏa thuận hợp tác đã được ký kết nhân dịp này, thúc đẩy kết nối, đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp...