Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Campuchia

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết chiều tối và đêm 12-11: Khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; trời rét. Tại Đông Bắc Bộ và Tây Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Ở miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa, mưa dông, trong đó TP Huế có nơi mưa rất to.