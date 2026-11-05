Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm chính thức Nhật Bản

Chăn nuôi phát triển kinh tế là nhu cầu chính đáng, nhưng khi tình trạng mùi hôi từ các chuồng nuôi chim cút gây ô nhiễm môi trường, đảo lộn cuộc sống người dân xung quanh thì đây không còn là chuyện riêng của một gia đình. Tại thôn Đoài, xã Thiên Lộc, bất cập này đã kéo dài nhiều năm qua theo phản ánh của người dân, rất cần lời giải triệt để từ chính quyền địa phương.