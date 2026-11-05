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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm chính thức Nhật Bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sẽ thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 8 - 11/11/2026.

Thời báo Tài chính
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly. Ảnh: TTXVN

Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 5/11 ra thông cáo, nhận lời mời của Nhà nước Nhật Bản, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 8 đến ngày 11/11/2026.

Mai Lâm

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-se-tham-chinh-thuc-nhat-ban-206487.html