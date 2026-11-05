Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm chính thức Nhật Bản

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao diễn ra chiều 5/11 tại Hà Nội, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng thông tin, nhận lời mời của Nhà nước Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 8-11/11.

Theo chương trình nghị sự được công bố, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ hội kiến Nhà vua Nhật Bản, hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản, có các cuộc hội kiến quan trọng với Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản. Dự kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ phát biểu chính sách tại Quốc hội Nhật Bản, thăm tỉnh Kanagawa và có các hoạt động đối ngoại quan trọng khác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam hồi tháng 5/2026. Ảnh: VGP

Bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Nhật Bản thời gian qua tiếp tục phát triển thực chất trên các kênh Đảng, Chính phủ và Quốc hội, cũng như trong hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương và giao lưu nhân dân. Tin cậy chính trị giữa hai nước ngày càng được củng cố, hai bên tiếp tục chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược chung.

Nhật Bản hiện là đối tác lớn nhất của Việt Nam về hợp tác Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và lao động, đứng thứ ba về đầu tư, đứng thứ tư về thương mại và du lịch.

Tính đến tháng 7/2026, Nhật Bản có 5.800 dự án tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư hơn 80,4 tỷ USD. Kim ngạch thương mại song phương trong 8 tháng đầu năm 2026 đạt 30,7 tỷ USD, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước.

Hợp tác trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và năng lượng tái tạo ghi nhận nhiều tiến triển. Hợp tác phát triển nguồn nhân lực, kết nối giữa các địa phương và giao lưu nhân dân tiếp tục là những điểm sáng trong quan hệ hai nước.

Cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản hiện có gần 700.000 người, với tỷ lệ trí thức và lao động chất lượng cao ngày càng tăng. Theo số liệu được Người phát ngôn nêu tại cuộc họp báo, khoảng 7.000 kỹ sư đang làm việc tại các doanh nghiệp Việt Nam ở Nhật Bản.