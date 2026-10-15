Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức EU và Vương quốc Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: VGP

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao chiều 15-10, nhận lời mời của Nhà Vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu António Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh Châu Âu và Vương quốc Bỉ từ ngày 19 đến ngày 24-10-2026.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, trong khuôn khổ chuyến công tác lần này, tại Đan Mạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kiến sẽ hội kiến với Nhà vua của Đan Mạch, hội đàm với Thủ tướng Đan Mạch, hội kiến Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch và có các hoạt động đối ngoại quan trọng khác.

Với EU, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có các cuộc hội đàm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Chủ tịch Ủy ban châu Âu.

Tại Bỉ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kiến sẽ hội đàm với Thủ tướng Bỉ, hội kiến Nhà vua Bỉ, Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện và có các hoạt động đối ngoại khác.

Việt Nam và Đan Mạch có quan hệ hết sức tốt đẹp. Sau 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai bên đã xây dựng được nền tảng hợp tác vững chắc với khuôn khổ Đối tác chiến lược trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, năng lượng, môi trường và tăng trưởng xanh. Hai bên duy trì hiệu quả trao đổi ở tất cả các cấp, tiếp xúc cấp cao.

Đan Mạch là một trong những nhà đầu tư hàng đầu của EU tại Việt Nam, đồng thời là đối tác Bắc Âu nổi bật về đầu tư chất lượng cao và phát triển xanh. Việt Nam cũng là một trong những địa bàn đầu tư trọng điểm của doanh nghiệp Đan Mạch tại khu vực Đông Nam Á.

Trong khi đó, Việt Nam với EU cũng vừa chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa vào cuối tháng 1-2026. Quan hệ chính trị giữa hai bên ngày càng được củng cố trên tất cả các lĩnh vực.

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) đã phát huy hiệu quả sau 6 năm triển khai, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại hàng hóa lớn nhất của EU trong ASEAN và EU trở thành đối tác thương mại lớn thứ tư, đồng thời là nhà đầu tư lớn thứ sáu tại Việt Nam.

Việt Nam và Bỉ cũng đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược về nông nghiệp vào năm 2018. Hai bên duy trì trao đổi đoàn cấp cao và tiếp xúc tại các diễn đàn khu vực cũng như diễn đàn quốc tế. Bỉ hiện là đối tác thương mại lớn thứ sáu của Việt Nam tại EU, còn Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Bỉ trong ASEAN.