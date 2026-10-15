Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch, thăm chính thức EU và Bỉ

Hơn nửa thế kỷ qua, nhiều gia đình vẫn đau đáu mong tìm được người thân đã hy sinh vì Tổ quốc. Tại xã Ô Diên, 155 thân nhân tham gia đợt 2 thu nhận mẫu ADN năm 2026 gửi gắm hy vọng tìm lại danh tính liệt sĩ, để những người con đã ngã xuống được trở về với tên tuổi, quê hương sau bao năm xa cách.