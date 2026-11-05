Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ lần đầu thăm chính thức Nhật Bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nhân dịp bà thăm Việt Nam hồi tháng 5. Ảnh: Việt Linh.

Nhận lời mời của Nhà nước Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 8 đến 11/11. Chuyến thăm nhằm củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời thúc đẩy hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng, thời gian qua, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản phát triển toàn diện, thực chất và hiệu quả trên tất cả kênh, từ Đảng, Chính phủ, Quốc hội đến hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương và giao lưu nhân dân. Tin cậy chính trị giữa hai nước ngày càng được củng cố, trong khi hai bên tiếp tục chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược chung.

Đây là chuyến thăm Nhật Bản đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới, đồng thời là chuyến thăm của một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tới Nhật Bản sau 11 năm. Chuyến thăm diễn ra không lâu sau chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae hồi tháng 5/2026.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kiến hội kiến Nhà vua Nhật Bản, hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản, hội kiến Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng dự kiến có bài phát biểu chính sách tại Quốc hội Nhật Bản, thăm tỉnh Kanagawa và tham gia một số hoạt động đối ngoại quan trọng khác.

Nhật Bản là đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam

Về hợp tác kinh tế, Nhật Bản tiếp tục là đối tác hàng đầu của Việt Nam, đứng thứ nhất về hợp tác phát triển chính thức (ODA) và lao động, thứ ba về đầu tư, thứ tư về thương mại và du lịch.

Tính đến tháng 7/2026, Nhật Bản có 5.800 dự án đầu tư tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký hơn 80,4 tỷ USD. Kim ngạch thương mại song phương trong 8 tháng đầu năm 2026 đạt 30,7 tỷ USD, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước.

Theo bà Phạm Thu Hằng, chuyến thăm là dịp để hai bên củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời thúc đẩy hợp tác thực chất và toàn diện trên tất cả lĩnh vực.

Bên cạnh những lĩnh vực hợp tác truyền thống như kinh tế, đầu tư, thương mại và củng cố tin cậy chính trị ở mức cao, hai nước sẽ trao đổi các biện pháp mở rộng, làm sâu sắc hơn những phương thức hợp tác mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae khi thăm chính thức Việt Nam ngày 2/5. Ảnh: Việt Linh.

Các lĩnh vực được chú trọng gồm đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, giáo dục - đào tạo và lao động. Đây là những lĩnh vực Nhật Bản có kinh nghiệm và thế mạnh, trong khi Việt Nam có nhu cầu và còn nhiều dư địa phát triển.

“Các lĩnh vực này sẽ được hai bên tập trung thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới”, bà Hằng cho biết.

Giao lưu nhân dân tiếp tục là điểm sáng

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh hợp tác giữa các địa phương và giao lưu nhân dân là những điểm nổi bật trong quan hệ Việt Nam - Nhật Bản.

Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản có gần 700.000 người, trong đó tỷ lệ trí thức và lao động chất lượng cao ngày càng tăng, với khoảng 7.000 kỹ sư IT Việt Nam tại Nhật Bản.

Hiện hai nước có hơn 100 cặp địa phương thiết lập quan hệ hợp tác. Riêng trong năm 2026, Việt Nam và Nhật Bản đã tổ chức 10 lễ hội, sự kiện quy mô lớn tại mỗi nước.

Về kỳ vọng đối với chuyến thăm, bà Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam mong muốn chuyến công tác tạo động lực mạnh mẽ để hai bên chuyển hóa các thỏa thuận, cam kết đạt được giữa lãnh đạo cấp cao cũng như ở các cấp thành những chương trình triển khai sâu rộng và hiệu quả.

Qua đó, hợp tác Việt Nam - Nhật Bản sẽ đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển, tăng trưởng của mỗi nước, đồng thời góp phần vào hòa bình và thịnh vượng của khu vực.