Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ tại Campuchia

Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 mang chủ đề “Tái đầu tư vào hòa bình vì sự thịnh vượng chung và ổn định bền vững”.

Hội nghị cấp cao Pháp ngữ là diễn đàn quan trọng để Việt Nam triển khai đường lối đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, thể hiện tâm thế mới, vị thế, vai trò và đóng góp tích cực của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương nói chung và những vấn đề chung của Cộng đồng Pháp ngữ.

Việt Nam chủ trương tiếp tục thúc đẩy, làm sâu sắc quan hệ với các nước Pháp ngữ, trong đó có các thành viên chủ chốt như Pháp và Canada; tranh thủ mở rộng quan hệ hợp tác chính trị, kinh tế, thương mại với các nước Pháp ngữ khác, nhất là các nước châu Phi và các nước ít có dịp tiếp xúc, gặp gỡ.

Với Campuchia, sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định sự ủng hộ của Việt Nam đối với việc Campuchia đảm nhận vai trò chủ nhà hội nghị, góp phần nâng cao vai trò, vị thế quốc tế của Campuchia cũng như các nước khác trong Cộng đồng Pháp ngữ.

Trong khuôn khổ hội nghị, Diễn đàn kinh tế và thương mại dự kiến sẽ quy tụ hơn 3.000 lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và các nhà hoạch định chính sách. Sự kiện nhằm mục đích tìm kiếm các thị trường mới và tăng cường liên kết kinh tế giữa cộng đồng Pháp ngữ và ASEAN.