Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ tại Campuchia

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh, Campuchia, từ ngày 14-16/11.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Campuchia đang đẩy mạnh công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20, dự kiến diễn ra với sự tham dự của đại biểu khoảng 90 quốc gia. Với vai trò nước chủ nhà và Chủ tịch Hội nghị, Campuchia phối hợp với Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) và Pháp triển khai công tác tổ chức theo chủ đề “Tái đầu tư vào hòa bình vì sự thịnh vượng chung và ổn định bền vững”.

Các hoạt động nổi bật gồm Làng Pháp ngữ (13-17/11), FrancoTech 2026 (14-16/11) và Diễn đàn kinh tế, thương mại dự kiến thu hút hơn 3.000 doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhà hoạch định chính sách. Campuchia đồng thời triển khai các phương án bảo đảm hậu cần, giao thông, lưu trú, an ninh, y tế và bố trí gần 1.000 tình nguyện viên, hướng dẫn viên tiếng Pháp phục vụ sự kiện. Hội nghị được kỳ vọng góp phần nâng cao vị thế quốc tế của Campuchia, thúc đẩy hội nhập và tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, văn hóa giữa Cộng đồng Pháp ngữ với ASEAN.