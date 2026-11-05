Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp thăm Nhật Bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae ngày 2-5-2026. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Tại họp báo thường kỳ ngày 5-11, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết quan hệ Việt Nam - Nhật Bản tiếp tục phát triển toàn diện, thực chất, hiệu quả trên các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân. Tin cậy chính trị giữa hai nước ngày càng được củng cố, cùng với sự chia sẻ các lợi ích chiến lược chung.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, dự kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ dự lễ đón chính thức, hội kiến Nhà vua, hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản, hội kiến Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản, phát biểu chính sách tại Quốc hội, thăm một số địa phương, cũng như có các hoạt động đối ngoại quan trọng khác.

Về kinh tế, Nhật Bản tiếp tục là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực hỗ trợ phát triển chính thức, đầu tư, thương mại và hợp tác lao động. Bên cạnh những lĩnh vực truyền thống, hợp tác đang được mở rộng sang chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo.

Số liệu công bố trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ cho thấy, thương mại hai chiều trong 7 tháng đầu năm 2026 đạt 33,7 tỷ USD. Tính đến hết tháng 7, vốn đầu tư đăng ký lũy kế của Nhật Bản tại Việt Nam đạt khoảng 80,3 tỷ USD, đứng thứ ba trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Trả lời câu hỏi về các lĩnh vực ưu tiên trong chuyến thăm, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, giáo dục và đào tạo là lĩnh vực Việt Nam có thể tham khảo, học hỏi kinh nghiệm từ Nhật Bản. Hai bên có thể tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này, đồng thời tiếp tục thúc đẩy các hoạt động giao lưu nhân dân.

Theo thông tin tại họp báo, cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản hiện có gần 700.000 người. Các hoạt động giao lưu văn hóa tiếp tục được duy trì, góp phần tăng cường hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo động lực mạnh mẽ để đưa các thỏa thuận và cam kết đi vào giai đoạn “triển khai sâu rộng, hiệu quả”. Qua đó, hợp tác song phương sẽ đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển của mỗi nước, đồng thời góp phần thúc đẩy hòa bình và hợp tác quốc tế.