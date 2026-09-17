Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp thăm, làm việc tại Hoa Kỳ và Canada

83 căn nhà đã được xây dựng, sửa chữa cho con cái của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng mang lại sự hỗ trợ thiết thực về chỗ ở cho những hoàn cảnh chịu ảnh hưởng từ hậu quả chiến tranh.