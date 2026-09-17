Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp thăm, làm việc tại Hoa Kỳ và Canada
Từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 9 năm 2026, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-sap-tham-lam-viec-tai-hoa-ky-va-canada-418128.htm