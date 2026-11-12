Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh, Campuchia
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh, Campuchia từ ngày 14-16/11.
Nhận lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh, Campuchia, từ ngày 14-16/11.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-sap-tham-du-hoi-nghi-cap-cao-phap-ngu-lan-thu-20-tai-phnom-penh-campuchia-467925.html