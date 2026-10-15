Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp thăm Đan Mạch, EU và Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân. Ảnh: TTXVN.

Chiều 15/10, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết nhận lời mời của Nhà Vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu António Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh Châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ ngày 19-24/10.

Chuyến công tác diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ tiếp tục được củng cố, với các khuôn khổ hợp tác ngày càng mở rộng, đặc biệt trong những lĩnh vực như thương mại, đầu tư, năng lượng, tăng trưởng xanh và nông nghiệp.

Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Đan Mạch sau 55 năm

Việt Nam và Đan Mạch có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp. Sau 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước đã xây dựng nền tảng hợp tác vững chắc thông qua nhiều khuôn khổ quan trọng.

Tháng 11/2011, hai bên thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược trong các lĩnh vực biến đổi khí hậu, năng lượng, môi trường và tăng trưởng xanh. Đến tháng 9/2013, quan hệ được nâng lên Đối tác toàn diện. Tháng 11/2023, Việt Nam và Đan Mạch tiếp tục thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược xanh, tạo thêm cơ sở thúc đẩy hợp tác trong quá trình chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Hai nước duy trì hiệu quả hoạt động trao đổi đoàn các cấp và tiếp xúc cấp cao.

Về kinh tế, Đan Mạch là một trong những nhà đầu tư hàng đầu của EU tại Việt Nam, đồng thời là đối tác Bắc Âu nổi bật về đầu tư chất lượng cao và phát triển xanh. Việt Nam cũng là một trong những địa bàn đầu tư trọng điểm của doanh nghiệp Đan Mạch tại Đông Nam Á.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kiến hội kiến Nhà vua Đan Mạch, hội đàm với Thủ tướng Đan Mạch, hội kiến Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch và tham gia các hoạt động đối ngoại quan trọng khác.

Việt Nam - EU mở rộng hợp tác trên nền tảng đối tác chiến lược toàn diện

Quan hệ Việt Nam - EU được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện trong chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa vào tháng 1/2026. Việt Nam là đối tác đầu tiên của EU tại Đông Nam Á thiết lập khuôn khổ quan hệ này, đồng thời là quốc gia duy nhất trong ASEAN có đầy đủ các trụ cột hợp tác với EU.

Quan hệ chính trị giữa Việt Nam và EU được triển khai ở hai cấp độ: giữa Việt Nam với các thiết chế của EU và Việt Nam với từng quốc gia thành viên. Hợp tác chính trị tiếp tục được củng cố trên cả hai phương diện, tạo nền tảng để hai bên mở rộng phối hợp trong các lĩnh vực cùng quan tâm.

Về kinh tế, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) đã phát huy hiệu quả sau 6 năm thực thi. Việt Nam hiện là đối tác thương mại hàng hóa lớn nhất của EU trong ASEAN. Ở chiều ngược lại, EU là đối tác thương mại lớn thứ 4 và nhà đầu tư lớn thứ 6 của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa vào tháng 1 tại Trụ sở Trung ương Đảng. Ảnh: TTXVN.

Trong chuyến thăm EU lần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kiến có các cuộc hội đàm, hội kiến với Chủ tịch Hội đồng châu Âu và Chủ tịch Ủy ban châu Âu. Đây là những hoạt động quan trọng nhằm thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với EU trong bối cảnh hai bên vừa nâng cấp khuôn khổ hợp tác lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Củng cố quan hệ Việt Nam - Bỉ, mở rộng hợp tác kinh tế

Việt Nam và Bỉ thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973. Năm 2018, hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược về nông nghiệp, mở ra khuôn khổ thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực có nhiều tiềm năng và lợi thế bổ trợ.

Hai bên duy trì hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, đồng thời thường xuyên tiếp xúc tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Trong lĩnh vực kinh tế, Bỉ hiện là đối tác thương mại lớn thứ sáu của Việt Nam trong EU, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Bỉ tại ASEAN.

Tại Bỉ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kiến hội đàm với Thủ tướng Bart De Wever, hội kiến Nhà vua, Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện và tham gia các hoạt động đối ngoại khác.