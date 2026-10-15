Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp thăm Đan Mạch, EU, Bỉ

Ngày 15-10, tại họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của phóng viên - đề nghị cho biết phản ứng đối với Báo cáo năm 2026 về tình hình mua bán người trên thế giới của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố ngày 9-10, trong đó có nội dung liên quan đến Việt Nam.