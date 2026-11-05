Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp thăm chính thức Nhật Bản

Chiều 5/11, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết nhận lời mời của Nhà nước Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 8 - 11/11.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng, đây là chuyến thăm chính thức Nhật Bản đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới.

Thời gian qua, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản phát triển toàn diện, thực chất, hiệu quả trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội, giao lưu nhân dân, hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương; tin cậy chính trị ngày càng được củng cố và hai bên tiếp tục chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược chung.

Về kinh tế, Nhật Bản tiếp tục là đối tác hàng đầu của Việt Nam, là đối tác lớn nhất về hợp tác ODA và lao động, thứ ba về đầu tư, thứ tư về thương mại và du lịch.

Tính đến tháng 7/2026, Nhật Bản có 5.800 dự án tại Việt Nam với tổng số vốn đầu tư là 80,4 tỷ USD. Kim ngạch thương mại 8 tháng đầu năm đạt 33,7 tỷ USD, tăng 27% so với năm 2025.

Hợp tác về nguồn nhân lực, địa phương, giao lưu nhân dân mật thiết và hiệu quả, tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ song phương. Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản có gần 700.000 người, trong đó tỷ lệ trí thức, lao động chất lượng cao ngày càng tăng, hiện đang có khoảng 7.000 kỹ sư IT Việt Nam tại Nhật Bản.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ hội kiến với Nhà vua Nhật Bản, hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản, hội kiến Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản. Dự kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng sẽ có phát biểu chính sách tại Quốc hội Nhật Bản và thăm tỉnh Kanagawa, và có những hoạt động đối ngoại quan trọng khác.