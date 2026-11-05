Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp thăm chính thức Nhật Bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Phạm Thắng

Chiều ngày 5.11, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân nhằm củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ hội kiến với Nhà vua Nhật Bản, hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản, hội kiến với Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản. Dự kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng sẽ có phát biểu chính sách tại Quốc hội Nhật Bản, thăm tỉnh Kanagawa và có những hoạt động đối ngoại quan trọng khác.

Trả lời câu hỏi của báo chí về kỳ vọng chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào ngày 8 - 11.11, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh đây là chuyến thăm chính thức Nhật Bản đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới.

Chuyến thăm nhằm củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Nhật Bản, trong đó chú trọng thúc đẩy hợp tác thực chất, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực hợp tác trụ cột giữa hai nước.

Theo Người phát ngôn, bên cạnh những lĩnh vực hợp tác truyền thống như hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại và hợp tác chính trị với mức độ tin cậy chính trị cao, hai nước sẽ cùng trao đổi các biện pháp nhằm mở rộng, làm sâu sắc hơn những lĩnh vực hợp tác mới trong chuyến thăm lần này.

Những lĩnh vực này bao gồm đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, nguồn nhân lực chất lượng cao. Bên cạnh đó là các lĩnh vực hợp tác thường xuyên giữa hai nước như giáo dục, đào tạo và lao động.

Đây chính là những lĩnh vực mà Nhật Bản có nhiều kinh nghiệm, thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu; đồng thời là những lĩnh vực còn nhiều dư địa phát triển mà hai bên sẽ tập trung ưu tiên thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới.

Ngoài ra, hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân cũng là những trụ cột hợp tác rất nổi bật trong quan hệ Việt Nam - Nhật Bản. Theo Người phát ngôn, hiện nay hai nước có hơn 100 cặp hợp tác địa phương. Riêng trong năm 2026, đã có 10 lễ hội lớn được tổ chức tại hai nước.

Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết, Việt Nam kỳ vọng chuyến thăm sẽ tạo động lực mới, thúc đẩy việc chuyển các thỏa thuận, cam kết giữa lãnh đạo cấp cao hai nước và các cấp liên quan thành những chương trình hành động cụ thể, được triển khai sâu rộng và hiệu quả.

Qua đó, góp phần thiết thực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của mỗi quốc gia, đồng thời đóng góp tích cực vào hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực cũng như trên thế giới.