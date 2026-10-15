Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp thăm châu Âu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân trong một chuyến công du trước đây. Ảnh TTXVN.

Nhận lời mời của Nhà Vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu António Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh Châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ ngày 19-24/10/2026.