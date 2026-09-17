Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp có chuyến công tác đến Hoa Kỳ và Canada

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, từ ngày 20 đến ngày 25-9-2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, tiến hành các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour.

Chia sẻ thêm thông tin về chuyến công tác tới Hoa Kỳ tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao cùng ngày, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, tại phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có bài phát biểu quan trọng, đồng thời tiếp xúc với một số lãnh đạo của các nước, các đối tác, các tổ chức quốc tế, và có một số cuộc gặp với lãnh đạo chính quyền và Quốc hội Hoa Kỳ.

Về chuyến thăm tới Canada, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có cuộc hội kiến với Toàn quyền Canada, hội đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney; hội kiến lãnh đạo Quốc hội Canada và một số hoạt động song phương quan trọng khác.