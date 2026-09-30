Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Quyết tâm hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 với kết quả cao nhất

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, điều hành hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng; thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; đại biểu các tổng cục và một số cơ quan, đơn vị thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Kết quả nổi bật trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng

Hội nghị đánh giá, quý III năm 2026, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Thường xuyên nắm chắc, dự báo đúng tình hình; kịp thời đề xuất chủ trương, đối sách, giải pháp xử lý linh hoạt, khôn khéo các mối quan hệ, các tình huống, nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, giữ vững thế chủ động, không để bị động, bất ngờ, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu kết luận tại hội nghị. Ảnh: TUẤN HUY

Quân đội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và "thế trận lòng dân" vững chắc. Chủ động phối hợp với các cơ quan Trung ương, các địa phương, đặc biệt là phối hợp với lực lượng Công an nhân dân đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền, vận động nhân dân, tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị; triển khai các đề án, dự án kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng. Phát huy vai trò trọng yếu thực hiện các nhiệm vụ khó khăn, tiêu biểu như: Các công trình trọng điểm về hạ tầng giao thông, sân bay, trường học… Là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu trong ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, tham gia phòng, chống, khắc phục mưa lũ, sạt lở đất; tham gia cứu trợ nhân đạo, khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela; sẵn sàng hy sinh trong cứu nạn người dân…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chỉ đạo hội nghị. Ảnh: TUẤN HUY

Chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn quân được nâng lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Toàn quân duy trì, thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, cửa khẩu, nội địa, không gian mạng. Tích cực tuyên truyền ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, kịp thời thành lập các đơn vị mới; tổ chức lại các Ban chỉ huy phòng thủ khu vực, biên chế lại Ban CHQS cấp xã, góp phần nâng cao chất lượng công tác quân sự địa phương trong thời gian tới.

Công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ được tăng cường, đạt nhiều kết quả tích cực. Lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là Nghị quyết Trung ương 3 khóa XIV, Nghị quyết số 79, Nghị quyết số 80 và Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, Chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới, giữ vững và phát huy phẩm chất, giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, góp phần ngăn ngừa mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị; toàn quân luôn giữ vững đoàn kết, thống nhất, tuyệt đối tin tưởng, trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Tiếp tục là lực lượng xung kích, đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; hưởng ứng thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” với nhiều nghĩa cử cao đẹp, giải pháp quyết liệt, đạt kết quả tốt.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, lao động sản xuất đạt nhiều kết quả tích cực. Triển khai thực hiện hiệu quả công tác khoa học quân sự, công nghiệp quốc phòng gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số. Tập trung đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng theo chủ đề năm 2026 “Quyết tâm nghiên cứu, sản xuất vũ khí trang bị tiên tiến, hiện đại”. Quyết liệt triển khai thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số” gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính. Công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng tiếp tục được đẩy mạnh trên cả bình diện song phương và đa phương với nhiều dấu ấn nổi bật; tích cực chuẩn bị Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026.

Quyết tâm hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ với kết quả cao nhất

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được trong quý III, trong đó, Quân ủy Trung ương đã lãnh đạo toàn quân chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, phát huy truyền thống vẻ vang và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết, vượt mọi khó khăn, triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Nhấn mạnh, quý IV là thời gian có ý nghĩa quyết định đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Quân ủy Trung ương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp, quyết tâm hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 với kết quả cao nhất. Trong đó, trọng tâm triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:

Tập trung ưu tiên rà soát tổng thể các mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định tại Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2026, có giải pháp kiên quyết và quyết tâm về đích sớm. Tiếp tục lãnh đạo toàn quân chủ động, nhạy bén, nắm chắc, dự báo, đánh giá đúng tình hình, hoàn thành tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về đối sách xử lý linh hoạt, thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là các vấn đề chiến lược, vấn đề biên giới, biển, đảo, không gian mạng. Chủ động hoàn thiện các chiến lược, phương án bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống, không để bất ngờ trong mọi tình huống.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TUẤN HUY

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân duy trì, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống. Có giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục và đào tạo. Tổ chức các cuộc diễn tập; hành động quyết liệt hơn trong đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Lãnh đạo chủ động triển khai phương án phòng thủ dân sự, để ứng phó hiệu quả các tình huống. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cần bám sát chỉ đạo của Trung ương, lãnh đạo, chỉ đạo sớm xây dựng đề án, kế hoạch, các mặt để chuẩn bị các sự kiện lớn diễn ra trong năm 2030. Trọng tâm là chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các lực lượng liên quan tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tích cực đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, hiệu năng các giải pháp xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị; xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phát huy phẩm chất, giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới; xây dựng, triển khai các kế hoạch thực hiện Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị; biên soạn các chuyên đề về học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong Quân đội.

Tiếp tục làm tốt công tác dân vận, chính sách, đặc biệt là quyết liệt đẩy mạnh thực hiện tốt "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” với kết quả nhanh nhất, hiệu quả nhất, an toàn nhất. Hoàn thiện Đề án mạng phát sóng phát thanh, truyền hình số mặt đất toàn quốc dự phòng chiến lược quốc gia, báo cáo Ban Bí thư xem xét, quyết định.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều hành hội nghị. Ảnh: TUẤN HUY

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TUẤN HUY

Xác định trúng điểm nghẽn, có giải pháp quyết liệt, tạo sự bứt phá đối với các chương trình, đề án, dự án; quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ về tự chủ nghiên cứu, chế tạo, sản xuất sản phẩm công nghiệp quốc phòng, vũ khí, trang bị tiên tiến, hiện đại, theo đúng tiến độ đã xác định, bảo đảm cả trước mắt và lâu dài. Hoàn thành có chất lượng công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, kinh tế quốc phòng, cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng. Đặc biệt, chủ động chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba năm 2026, góp phần quảng bá, nâng tầm vị thế, uy tín quốc tế của Quân đội nhân dân và đất nước Việt Nam; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai tốt các nhiệm vụ phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt công tác kiểm tra, phúc tra, tổng kết các mặt công tác năm 2026 của các ngành và toàn quân; chuẩn bị tốt Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ Tư năm 2026; Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2026, triển khai nhiệm vụ năm 2027 và Hội nghị các đảng ủy trực thuộc Quân ủy Trung ương ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2027.