Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Canada đã và đang được vun đắp từng ngày

Tại buổi gặp, Đại sứ Việt Nam tại Canada Phạm Vinh Quang đã báo cáo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam về tổng quan hoạt động của các cơ quan đại diện Việt Nam tại Canada và tình hình cộng đồng người Việt Nam tại Canada.

Đại sứ cho biết, hiện nay, cộng đồng người Việt Nam tại Canada có gần 300.000 người. Bà con đoàn kết, hội nhập sâu rộng, khẳng định uy tín tích cực trong xã hội sở tại. Thế hệ trẻ người Việt tại Canada hội nhập rất nhanh, tham gia mạnh mẽ vào các lĩnh vực công nghệ, giáo dục, nghiên cứu và khởi nghiệp. Nhiều hội đoàn đã được thành lập, hoạt động sôi nổi, hiệu quả. Bà con luôn chú trọng giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, dạy và học tiếng Việt cho thế hệ trẻ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Canada. Ảnh: TTXVN

Trong không khí thân mật của buổi gặp, cộng đồng người Việt Nam tại Canada bày tỏ vui mừng, vinh dự được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, đồng thời phấn khởi, tự hào trước những thành tựu của đất nước. Đặc biệt, kiều bào tại Canada đánh giá cao những điểm mới, đột phá của Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2-8-2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời kỳ vọng Nghị quyết số 23-NQ/TW sẽ tiếp thêm động lực để cộng đồng người Việt Nam tại Canada nói riêng và người Việt Nam ở nước ngoài nói chung tiếp tục gắn bó với quê hương, phát huy khả năng, thế mạnh, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước, đồng thời làm cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với các nước.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng và xúc động được gặp đông đảo đồng bào Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Canada. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada lần này diễn ra trong một thời điểm có ý nghĩa đặc biệt: Việt Nam và Canada quyết định nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược sau gần 10 năm thiết lập khuôn khổ Đối tác toàn diện (tháng 11-2017). Đây là một dấu mốc quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai bên ngày càng được tăng cường và quyết tâm mạnh mẽ đưa quan hệ giữa hai nước phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới. Việc nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược sẽ mở ra không gian hợp tác rộng lớn hơn, đưa hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư, tài chính và hội nhập kinh tế làm trọng tâm, động lực thúc đẩy quan hệ song phương, hợp tác về khoa học - công nghệ, chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng mới, đẩy mạnh hợp tác về năng lượng, nông nghiệp, môi trường và phát triển bền vững, thúc đẩy hơn nữa giao lưu nhân dân giữa hai nước, hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Canada hội nhập, phát triển, phát huy vai trò cầu nối hữu nghị giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước đã và đang được vun đắp từng ngày bởi những người đang trực tiếp sống, làm việc và gắn bó với cả hai đất nước, trong đó cộng đồng người Việt Nam tại Canada là cầu nối vô cùng quan trọng. Bà con vừa là một bộ phận của cộng đồng dân tộc Việt Nam, vừa là những thành viên tích cực của xã hội Canada. Bà con hiểu Việt Nam, hiểu Canada, có kinh nghiệm, tri thức và những mối quan hệ ở cả hai đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong rằng, cộng đồng người Việt tại Canada sẽ tiếp tục góp phần thúc đẩy tình hữu nghị, quan hệ Đối tác chiến lược và giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Canada. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ với cộng đồng về những thành tựu quan trọng, toàn diện trên nhiều lĩnh vực mà đất nước đạt được trong những năm qua. Để đạt được mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc, Đảng và Nhà nước xác định con người, tri thức và sáng tạo là những nguồn lực quyết định. Việt Nam rất cần những nhà khoa học, chuyên gia, doanh nhân, trí thức có năng lực và kinh nghiệm quốc tế; cần tri thức, công nghệ, phương pháp quản trị và mạng lưới toàn cầu, cùng góp sức phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Nhắn nhủ với thế hệ trẻ người Việt tại Canada, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong các gia đình, các bậc phụ huynh tạo thêm nhiều cơ hội để thế hệ trẻ được trở về thăm quê hương, học tập, trải nghiệm, tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc, để các cháu hiểu hơn về cội nguồn và làm giàu thêm bản sắc Việt. Đây cũng là hành trang quý báu trong quá trình trưởng thành của thế hệ trẻ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong kiều bào tại Canada tiếp tục củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam; tiếp tục dìu dắt thế hệ trẻ, sinh viên Việt Nam sang du học; gắn kết cộng đồng, vun đắp mối quan hệ Việt Nam - Canada ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất; chung tay, góp sức vào công cuộc phát triển đất nước bằng nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể. Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để đồng bào Việt Nam ở nước ngoài nâng cao vị thế, uy tín, phát huy tiềm năng, thế mạnh, tích cực đóng góp cho quê hương, đất nước Việt Nam và nước sở tại.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao và biểu dương các cơ quan đại diện Việt Nam tại Canada thời gian qua đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó trên tất cả các mặt công tác, bao gồm thúc đẩy quan hệ chính trị ngoại giao, hợp tác kinh tế, quảng bá văn hóa... đặc biệt là luôn quan tâm, hỗ trợ cộng đồng, làm tốt công tác bảo hộ công dân.

Ghi nhận những ý kiến đóng góp, đề xuất, kiến nghị của bà con, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, ngay sau chuyến đi này, các bộ, ngành, địa phương liên quan tập trung rà soát, nghiên cứu, sớm có giải pháp phù hợp trên tinh thần kịp thời, thấu đáo, triển khai các biện pháp quyết liệt hơn nữa để đáp ứng nguyện vọng chính đáng của đồng bào ta ở nước ngoài, trong đó có đồng bào Việt Nam tại Canada.