Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phát triển phải được đo bằng cuộc sống của nhân dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri các phường thuộc đơn vị bầu cử số 1, thành phố Hà Nội, sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI﻿. Ảnh: Nhân Dân

Chiều 27/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1, tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

NHIỀU KIẾN NGHỊ TỪ THỰC TIỄN CƠ SỞ

Tại hội nghị, cử tri đã nêu nhiều kiến nghị liên quan đến tổ chức bộ máy, hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, giáo dục, y tế, nhà ở, đất đai, môi trường, quản lý đô thị và công tác dân vận.

Cử tri đề nghị Quốc hội tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật về đất đai, quy hoạch, đầu tư giao thông công cộng và phát triển đô thị; từng bước hình thành hồ sơ sức khỏe điện tử thống nhất cho mỗi người dân, kết nối y tế cơ sở với bệnh viện; bảo đảm thuốc, vật tư và trang thiết bị tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập.

Trong lĩnh vực giáo dục, cử tri kiến nghị tiếp tục rà soát, bố trí hợp lý đội ngũ giáo viên, bảo đảm đủ sách giáo khoa, xây dựng thời khóa biểu phù hợp và nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri các phường thuộc đơn vị bầu cử số 1, thành phố Hà Nội, trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Đăng Khoa/Nhân Dân

Ghi nhận các ý kiến của cử tri, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt, là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, năm đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI và bộ máy nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031.

Tinh thần chung của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và cả hệ thống chính trị là không để mất thời gian, không để có độ trễ từ nghị quyết đến hành động, từ quyết sách đến kết quả trong cuộc sống.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, hai kỳ họp vừa qua của Quốc hội khóa XVI đã giải quyết khối lượng công việc rất lớn. Kỳ họp thứ hai sắp tới phải tiếp tục thể hiện bước chuyển quan trọng về tư duy, trong đó pháp luật không chỉ để quản lý mà phải kiến tạo phát triển, kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông và giải phóng các nguồn lực, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý không được chủ quan trước những kết quả đã đạt được. Tăng trưởng cao là cần thiết, nhưng tăng trưởng phải tạo ra nhiều việc làm tốt hơn, thu nhập cao hơn, trường học và bệnh viện tốt hơn, nhà ở phù hợp hơn, môi trường trong lành hơn và bộ máy công quyền phục vụ nhân dân tốt hơn.

“Nếu kinh tế tăng trưởng mà những bức xúc chính đáng hằng ngày của người dân chậm được giải quyết thì kết quả phát triển chưa thể coi là đầy đủ”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

HÀ NỘI PHẢI ĐI TRƯỚC, TẠO RA NHỮNG CHUẨN MỰC MỚI

Đề cập đến Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng Thủ đô đang có sự chuyển mình mạnh mẽ, từng bước chuyển từ giải quyết những công việc trước mắt của một đô thị lớn sang kiến tạo một Thủ đô phát triển dài hạn, văn hiến, văn minh, hiện đại, có sức cạnh tranh quốc tế.

Hà Nội phải đi trước một bước, làm gương và tạo ra những chuẩn mực mới về quản trị đô thị, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, phát triển xanh, văn hóa, chất lượng dịch vụ công và chất lượng sống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu trao đổi, trả lời các kiến nghị của cử tri. Ảnh: Nhân Dân

Đối với quy hoạch, đất đai và các dự án lớn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu lãnh đạo thành phố phải thực sự cầu thị, sẵn sàng lắng nghe, đối thoại; công khai đầy đủ thông tin và tiếp thu nghiêm túc những ý kiến xác đáng của nhân dân, chuyên gia, nhà khoa học.

Những công việc có quy mô lớn, tác động lâu dài càng phải được thực hiện kỹ lưỡng, khoa học, thận trọng, không vì tiến độ mà xem nhẹ chất lượng và sự đồng thuận xã hội.

Hà Nội phải hiện đại hơn nhưng không mất đi hồn cốt; phát triển mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được những giá trị lịch sử, văn hóa và cảnh quan tạo nên bản sắc riêng của Thủ đô. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, “phải làm sao để cái mới làm giàu thêm cho cái cũ, hiện đại tiếp nối truyền thống”.

Quy hoạch cũng phải gắn chặt với quản lý đất đai và triển khai các dự án. Việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phải công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Với hoạt động của chính quyền cơ sở, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Hà Nội rà soát, xử lý dứt điểm các vướng mắc đang phát sinh.

Tinh gọn bộ máy không có nghĩa là cào bằng biên chế. Những nơi dân số đông, địa bàn phức tạp, khối lượng công việc lớn phải được bố trí nguồn lực tương xứng; chỗ thừa phải điều chỉnh, chỗ thiếu phải bổ sung, bảo đảm đúng người, đúng chuyên môn, đúng việc.

Phân cấp phải đi cùng con người, nguồn lực, dữ liệu và trách nhiệm. Những việc cơ sở có thể giải quyết thì phải để cơ sở giải quyết, không đẩy lên cấp trên và không để người dân phải đi nhiều nơi.

Thước đo cuối cùng của bộ máy cơ sở, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, là người dân có phải đi lại ít hơn hay không, thủ tục có nhanh hơn không và các kiến nghị có được giải quyết rõ ràng, kịp thời hơn hay không.

CHUYỂN TỪ XỬ LÝ SỰ VỤ SANG KIỂM SOÁT TỪ GỐC

Đối với giáo dục và y tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh đây là những vấn đề liên quan trực tiếp đến từng gia đình.

Về giáo dục phổ thông, Ban Bí thư đã thành lập đoàn giám sát để đánh giá toàn diện và có các giải pháp cụ thể. Những vấn đề như thiếu sách giáo khoa, dù đã được tập trung xử lý, vẫn cho thấy yêu cầu nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện. Công việc chỉ thực sự hoàn thành khi người dân nhận được kết quả, chứ không phải khi cơ quan quản lý đã làm hết quy trình.

Đối với y tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu y tế cơ sở phải thực sự trở thành nơi chăm sóc sức khỏe đầu tiên của người dân; gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng, có cơ chế đưa người có chuyên môn về cơ sở và tăng kết nối giữa tuyến dưới với tuyến trên bằng công nghệ, dữ liệu.

Các cử tri tham dự Hội nghị Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Nhân Dân

Nhà ở xã hội, nhà tái định cư cũng không chỉ dừng ở việc có một căn nhà mà phải là nơi người dân có thể sống ổn định, thuận tiện với đầy đủ các điều kiện thiết yếu xung quanh.

Về môi trường sống, Hà Nội phải chuyển mạnh từ xử lý sự vụ sang quản trị thường xuyên, từ các đợt “ra quân” sang phòng ngừa, kiểm soát từ gốc; tăng quản lý bằng dữ liệu, quan trắc và công khai thông tin.

Riêng ô nhiễm không khí cần có cách tiếp cận theo vùng và phối hợp với các địa phương lân cận do ô nhiễm không có ranh giới hành chính.

Đối với an toàn thực phẩm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiểm soát toàn bộ chuỗi từ sản xuất, chế biến, vận chuyển đến lưu thông; tăng truy xuất nguồn gốc, xử lý nghiêm thực phẩm giả, thực phẩm bẩn và các hành vi xâm hại sức khỏe nhân dân, không để khoảng trống, khe hở trong quản lý.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị các cơ quan của thành phố và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp thu đầy đủ ý kiến cử tri, phân loại thẩm quyền, xác định rõ cơ quan, người chịu trách nhiệm và thời hạn xử lý; đồng thời thông tin kết quả trở lại cho cử tri.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, sau khi thể chế được khơi thông, điều quan trọng là phải quan tâm nhiều hơn đến “đầu ra” của thể chế: luật đã thực sự đi vào cuộc sống hay chưa, phân cấp có đi cùng nguồn lực hay không, thủ tục có thực sự giảm và những nguồn lực được khơi thông có chuyển thành dự án, sản phẩm, việc làm, thu nhập và chất lượng cuộc sống tốt hơn cho người dân hay chưa.

Đối với Hà Nội, sự đổi mới phải được người dân cảm nhận qua những việc cụ thể: một tuyến đường bớt ùn tắc, một trận mưa không còn gây ngập, một khu phố sạch hơn, một bữa ăn an toàn hơn, một thủ tục được giải quyết nhanh hơn, một lần khám bệnh thuận tiện hơn, một di sản được chăm sóc tốt hơn và một kiến nghị được trả lời rõ ràng hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng Hà Nội sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, tổ chức thực hiện quyết liệt, biến những chủ trương lớn thành kết quả cụ thể, để Thủ đô không chỉ phát triển nhanh mà còn phát triển có chất lượng, có bản sắc và ngày càng đáng sống.