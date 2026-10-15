Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phát huy vai trò Thủ đô, từ thực tiễn Hà Nội đóng góp vào hoàn thiện chính sách chung

Cùng dự buổi làm việc có đồng chí: Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội; các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội; đại biểu Quốc hội Đoàn TP Hà Nội; lãnh đạo các ban, sở, ngành thành phố.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo TP Hà Nội đã báo cáo một số giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên năm 2026; đánh giá bước đầu tình hình cụ thể hóa các thẩm quyền được giao trong Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 và đề xuất, kiến nghị của thành phố với Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; báo cáo những đề xuất, kiến nghị của thành phố với Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; báo cáo tóm tắt tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; Tòa án nhân dân thành phố và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố báo cáo tóm tắt kết quả công tác 9 tháng năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2026; những kiến nghị của các ngành đối với Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, cần phải cụ thể hóa các quyết sách của Đảng, nâng cao năng lực quản trị phát triển đất nước; nghiên cứu các dự án trong tổng thể chính sách; quy định thuận lợi về đầu tư phải được hỗ trợ bằng pháp luật, bằng luật đất đai, luật quy hoạch và xây dựng đồng bộ. Giao thêm nhiệm vụ cho cơ sở phải tính đến đủ thẩm quyền và điều kiện thực hiện. Những điểm giao thoa giữa các luật, giữa các cấp, các ngành cần được làm rõ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, nâng chất lượng lập pháp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trong quá trình phát triển; chính sách phải tạo ra thuận lợi cho sản xuất, cho kinh doanh. Đối với các dự án về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, đầu tư, đấu thầu, cần phải giải quyết những vướng mắc đã bộc lộ trong thực tế, như: Nghiên cứu lại cơ chế xác minh nguồn gốc, quá trình sử dụng đất có căn cứ phù hợp với pháp luật. Chính sách về giá đất, nghĩa vụ tài chính phải minh bạch, tính đến các tác động thực tế. Thu hồi đất phải gắn với quá trình chuẩn bị tái định cư và phục hồi sinh kế, quan tâm đến những người lớn tuổi, trung niên khó chuyển nghề nghiệp, đối thoại từ sớm để giúp hạn chế những tranh chấp về sau; xuất phát từ cuộc sống của người dân để ra những chính sách...

Doanh nghiệp đầu tư lâu dài cần có quyền về tài sản, cần được bảo vệ và các chính sách được thực thi nhất quán. Khi sửa những quy định phải tính toán đến chi phí tuân thủ và có những phương án chuyển tiếp; cần ngăn chặn việc tái lập những điều kiện kinh doanh trong văn bản hướng dẫn hoặc chuyển nghĩa vụ giữa các cơ quan thành gánh nặng cho doanh nghiệp.

Các dự án liên quan đến y tế, bảo hiểm, giáo dục, an toàn thực phẩm phải được xem xét từ nhu cầu của người được thụ hưởng. Quyền lợi bảo hiểm cần đi cùng với những khả năng cung ứng thuốc, dịch vụ; chính sách học tập; cần có trường lớp, giáo viên đáp ứng; quản lý an toàn thực phẩm phải truy xuất được nguồn gốc, rõ trách nhiệm, nhất là bữa ăn học đường. Những chính sách có liên quan hiệu lực khác nhau phải được xử lý công bằng trong thời gian chuyển tiếp.

Đối với pháp luật hình sự, tố tụng, tổ chức cơ quan điều tra đấu tranh với tội phạm phải gắn với bảo vệ quyền con người, phòng ngừa oan sai và kiểm soát quyền lực. Đối với đề xuất thí điểm thu hồi, xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội, phải làm rõ căn cứ, thẩm quyền, trình tự và bảo đảm được quyền tranh tụng, có cơ chế xem xét lại quyền, lợi ích của người thứ ba ngay tình. Chính sách mới cần được giải trình kỹ về các đảm bảo về mặt pháp lý.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, các quyết định về kế hoạch ngân sách để tăng trưởng cao phải đi cùng với ổn định và nâng cao đời sống nhân nhân; phát huy vai trò Thủ đô, từ thực tiễn Hà Nội để đóng góp vào việc hoàn thiện chính sách chung; tiếp tục giám sát kết quả theo dõi việc thực hiện cam kết với cử tri. Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội đề cao trách nhiệm của đoàn và của từng đại biểu đối với những vấn đề của Thủ đô.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội trân trọng cảm ơn các đại biểu Quốc hội, các cơ quan của thành phố, cử tri, nhân dân đã chuẩn bị, cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, an sinh xã hội và đời sống văn hóa, đồng hành, đóng góp ý kiến bám sát hơi thở của thực tiễn cuộc sống; mong muốn các đại biểu Quốc hội thành phố tiếp tục quan tâm, theo dõi, nắm chắc thực tiễn của thành phố để phục vụ cho hoạt động nghị trường tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đề nghị, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và các sở, ngành thành phố tiếp thu đầy đủ ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội để triển khai quyết liệt hơn nữa những vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm; tiếp tục phối hợp thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các vị đại biểu Quốc hội hoạt động theo nhiệm vụ, quyền hạn.