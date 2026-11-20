Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đến dự cuộc gặp gỡ thanh niên Việt Nam - Trung Quốc tham gia Chương trình "Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam" tại Vân Nam. ﻿Ảnh: TTXVN

Trong khuôn khổ chương trình tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 và làm việc song phương tại Trung Quốc, sáng 20/11, tại tỉnh Vân Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ thanh niên Việt Nam – Trung Quốc tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” tại Vân Nam.

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vui mừng được biết, với sự phối hợp chủ động, tâm huyết và sáng tạo của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc, chỉ trong thời gian ngắn, 4 chuyến "Hành trình đỏ" đã nối tiếp nhau đi qua Trùng Khánh, Quảng Tây, Quảng Đông và chặng dừng chân tại Vân Nam lần này mang ý nghĩa hết sức đặc biệt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chụp ảnh chung với đại biểu và thanh niên Việt Nam - Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc, trực tiếp là Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Vân Nam đã luôn trân trọng, gìn giữ và bảo tồn chu đáo Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh cùng các di tích lịch sử cách mạng Việt Nam tại Vân Nam, để những "địa chỉ đỏ" này mãi mãi là biểu tượng sống động giáo dục tinh thần quốc tế cộng sản trong sáng cho muôn đời sau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, các thế hệ đi trước đã viết nên những trang sử vẻ vang bằng lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng và tinh thần đoàn kết. Thế hệ hôm nay cần viết tiếp những trang mới bằng tri thức, năng lực sáng tạo, khát vọng phát triển và trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân; tin tưởng khép lại "Hành trình đỏ" tại Vân Nam sẽ mở ra một hành trình hữu nghị mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp gỡ. Ảnh: TTXVN

Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ cách mạng Việt - Trung với "3 không ngừng", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, không ngừng xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định lý tưởng cách mạng và gìn giữ "nguồn gen đỏ" của tình hữu nghị Việt – Trung. Mỗi bạn trẻ sẽ thấm nhuần sâu sắc giá trị của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hiểu rõ tầm cao chiến lược của quan hệ hai Đảng, hai nước.

Đồng thời, hãy biến những xúc cảm thiêng liêng tại các "địa chỉ đỏ" thành động lực rèn luyện đạo đức, kỷ luật và ý chí vươn lên; trở thành những sứ giả lan toả mạnh mẽ câu chuyện về tình đoàn kết đồng chí, anh em thuỷ chung, trong sáng giữa hai dân tộc tới đông đảo thanh thiếu niên và nhân dân hai nước; cần làm phong phú hơn nữa các hoạt động giao lưu thiếu niên, nhi đồng để bồi dưỡng hạt giống hữu nghị từ sớm, đúng như lời căn dặn của Bác Hồ khi Người thăm lại Côn Minh tháng 3/1959.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong các kỹ sư trẻ, chuyên gia trẻ, doanh nhân trẻ hai nước sẽ trực tiếp dấn thân vào những công trình thế kỷ này, để những chuyến tàu kết nối Vân Nam với Việt Nam thực sự trở thành "những chuyến tàu của hợp tác, của phát triển và của tình hữu nghị".

Tuổi trẻ hai nước cần tiên phong làm chủ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và cùng nhau "đồng kiến tạo tương lai" bền vững trong thế kỷ XXI. Các bạn thanh niên, sinh viên, trí thức trẻ và doanh nhân trẻ Việt Nam - Trung Quốc hãy nuôi dưỡng chí lớn, khát vọng lớn, cùng nhau nghiên cứu, cùng nhau khởi nghiệp, cùng nhau giải quyết những bài toán lớn của phát triển từ trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, bán dẫn, tự động hoá đến kinh tế số, chuyển đổi xanh, năng lượng sạch, bảo vệ môi trường sinh thái và nông nghiệp công nghệ cao - những lĩnh vực mà tỉnh Vân Nam và các địa phương Việt Nam có rất nhiều tiềm năng bổ trợ cho nhau.

Các đại biểu tham dự sự kiện. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, không ngừng nâng cao chất lượng các chương trình “Hành trình đỏ”. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc cần chuyển mạnh từ "giao lưu thuần tuý" sang hợp tác thực chất, có sản phẩm và kết quả cụ thể.

Hai bên cần tổng kết, đánh giá và thiết lập mạng lưới kết nối thường xuyên các đại biểu trẻ đã tham gia chương trình, để hình thành các dự án hợp tác liên địa phương, liên trường đại học và liên doanh nghiệp có sản phẩm đo đếm được, góp phần xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc giữa hai dân tộc.